Тіна Кароль поділилася кумедним знімком себе та брата в юності (фото)

Українська співачка показала шанувальникам, як виглядала на початку своєї кар'єри у 2005 році після здобуття першої серйозної нагороди на музичному фестивалі

Тіна Кароль показала себе в юності / Фото: Инстаграм

Тіна Кароль, яка нещодавно здивувала фанатів зізнанням, що розлучилася з таємничим коханим, теж вирішила підтримати новий тренд серед знаменитостей та опублікувала своє старе фото на сторінці в Instagram. Також раніше знімками та відео з юності з підписниками поділилися Слава Камінська і Анна Сєдокова .

Фотографія, яку показала Кароль, була зроблена 16 років тому після її участі у міжнародному музичному конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля", де вона тоді перемогла. На ній Тіна разом зі своїм рідним братом Станіславом одразу після приїзду додому.

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У руках перша велика нагорода – кришталева хвиля з фестивалю. Вираз обличчя свідчить про стан, – підписала знімок українська виконавиця.

Фото: Instagram

Незважаючи на те, що фотографію було зроблено багато років тому, помітно, що зовні Тіна практично не змінилася – співачку з легкістю можна впізнати. Серед відмінностей лише стрижка та колір волосся.

Цікаво, що багато шанувальників артистки звернули увагу на схожість її брата з відомим іноземним актором – Жан-Клодом Ван Даммом. Але Кароль випередила їхні коментарі з цього приводу та жартома зробила опитування про те, хто ж на фото – її брат Стас чи Ван Дамм.

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