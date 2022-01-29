Тодоренко підігріла чутки про свою вагітність новими фото

У Мережі вже не один тиждень обговорюють, що Регіна Тодоренко та Влад Топалов стануть батьками вдруге

Регіна Тодоренко спровокувала чутки про другу вагітність / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко зараз насолоджується відпусткою у Мексиці та постить нові фото. Після чуток про другу вагітність підписників стали уважно придивлятися до знімків телеведучої. Нова публікація Instagram не стала винятком.

На опублікованих фото Регіна позувала у сукні вільного крою на тлі пірамід.

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Регіна Тодоренко у Мексиці / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко з подругою відпочиває у Мексиці / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко із подругою / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіна Тодоренко з подругою у Мексиці / Фото: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях деякі підписники знову почали писати про цікаве становище телеведучої.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Відповідаючи на запитання підписників у InstaStories, телеведучу знову стали запитувати про поповнення в сім'ї.

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Не знаю, чому ви так чекаєте від мене дітей, але запал мені подобається

Скріншот: Instagram

Зазначимо, за інформацією інсайдерів, Регіна Тодоренко планує розповісти про другу вагітність у березні. Це має бути ексклюзив одного з російських журналів.

Нагадаємо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився, - ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність.

Регін Тодоренко має сина Михайла. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.