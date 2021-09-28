Тоді і зараз: як змінилися Катя Осадча та її старший син Ілля (фото)

В цьому році старший син Каті Осадчої закінчив приватну міжнародну школу у Києві. А сьогодні Ілля святкує свій день народження.
У соцмережі ведуча опублікувала серію фотографій, зроблених при народженні хлопчика і ще в різні роки його життя. На знімках дуже добре видно не тільки, як ріс Ілля, але і як змінювалася Катерина.
Осадча написала зворушливі слова в пості:
Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов!
На цій світлині Каті 19 років, а Іллі всього півроку.
Тут перший син телезірки вже трохи старше:
І ще одне фото з сімейного архіву Осадчої.
А цей знімок ми вже бачили на початку літа:
Батько Іллі – депутат Олег Поліщук. Осадча вийшла за нього в 19 років, та через три роки пара розлучилася. Як зізнавалася Катя в одному зі своїх інтерв'ю, вона рідко показує старшого сина, тому що йому не до душі публічність.
Нещодавно Катя Осадча стала мамою втрете. Телеведуча народила сина своєму чоловікові Юрію Горбунову. Тепер у пари двоє дітей.
Хто із зірок не боїться показувати новонароджених дітей, дивіться в сюжеті:
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