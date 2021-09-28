Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Måneskin в Україні

Суд R Kelly

Полякова - брюнетка

Фільм Остапчука

Донька Меладзе

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тоді і зараз: як змінилися Катя Осадча та її старший син Ілля (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 14:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Син української ведучої святкує 19-річчя. На честь святкового дня Осадча показала рідкісні світлини, на яких їй теж 19 років!
Катя Осадча показала фото зі старшим сином
Катя Осадча показала фото зі старшим сином / Фото: instagram.com/kosadcha

В цьому році старший син Каті Осадчої закінчив приватну міжнародну школу у Києві. А сьогодні Ілля святкує свій день народження.

У соцмережі ведуча опублікувала серію фотографій, зроблених при народженні хлопчика і ще в різні роки його життя. На знімках дуже добре видно не тільки, як ріс Ілля, але і як змінювалася Катерина.

Реклама

Катерина Осадча з маленьким Іллею / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча написала зворушливі слова в пості:

Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов!

Реклама

На цій світлині Каті 19 років, а Іллі всього півроку.

Осадча показала рідкісні сімейні кадри / Фото: instagram.com/kosadcha

Реклама

Тут перший син телезірки вже трохи старше:

Ведуча Катя Осадча та її син Ілля / Фото: instagram.com/kosadcha

І ще одне фото з сімейного архіву Осадчої.

Ведуча Катерина Осадча та її син Ілля / Фото: instagram.com/kosadcha

А цей знімок ми вже бачили на початку літа:

Осадча на випускному свого старшого сина Іллі / Фото: instagram.com/kosadcha

Батько Іллі – депутат Олег Поліщук. Осадча вийшла за нього в 19 років, та через три роки пара розлучилася. Як зізнавалася Катя в одному зі своїх інтерв'ю, вона рідко показує старшого сина, тому що йому не до душі публічність.

Нещодавно Катя Осадча стала мамою втрете. Телеведуча народила сина своєму чоловікові Юрію Горбунову. Тепер у пари двоє дітей.

Хто із зірок не боїться показувати новонароджених дітей, дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Maruv для російського Playboy
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти