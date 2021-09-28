Тоді і зараз: як змінилися Катя Осадча та її старший син Ілля (фото)

Син української ведучої святкує 19-річчя. На честь святкового дня Осадча показала рідкісні світлини, на яких їй теж 19 років!

Катя Осадча показала фото зі старшим сином / Фото: instagram.com/kosadcha

В цьому році старший син Каті Осадчої закінчив приватну міжнародну школу у Києві. А сьогодні Ілля святкує свій день народження.

У соцмережі ведуча опублікувала серію фотографій, зроблених при народженні хлопчика і ще в різні роки його життя. На знімках дуже добре видно не тільки, як ріс Ілля, але і як змінювалася Катерина.

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Катерина Осадча з маленьким Іллею / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча написала зворушливі слова в пості:

Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов!

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На цій світлині Каті 19 років, а Іллі всього півроку.

Осадча показала рідкісні сімейні кадри / Фото: instagram.com/kosadcha

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Тут перший син телезірки вже трохи старше:

Ведуча Катя Осадча та її син Ілля / Фото: instagram.com/kosadcha

І ще одне фото з сімейного архіву Осадчої.

Ведуча Катерина Осадча та її син Ілля / Фото: instagram.com/kosadcha

А цей знімок ми вже бачили на початку літа:

Осадча на випускному свого старшого сина Іллі / Фото: instagram.com/kosadcha

Батько Іллі – депутат Олег Поліщук. Осадча вийшла за нього в 19 років, та через три роки пара розлучилася. Як зізнавалася Катя в одному зі своїх інтерв'ю, вона рідко показує старшого сина, тому що йому не до душі публічність.

Нещодавно Катя Осадча стала мамою втрете. Телеведуча народила сина своєму чоловікові Юрію Горбунову. Тепер у пари двоє дітей.

Хто із зірок не боїться показувати новонароджених дітей, дивіться в сюжеті:

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