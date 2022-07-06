Травесті-діва Монро про втечу Зі Фаамелу (колишнього Бориса Апреля) з України: "Це зневага до законів"

Шоувумен зазначила, що трансгендерна співачка, яка за паспортом Борис Круглов, могла оформити необхідні документи для перетину кордону. Які саме – читайте в матеріалі

Травести-Діва Монро та трансгендерна співачка Зі Фаамелу / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення армії РФ до України багато знаменитостей, переважно з дітьми, поїхали за кордон. Серед охочих перебувати в безпеці була і трансгендерна співачка Зі Фамелу. Українцям вона добре відома як експідопічна Наталії Могилевської під псевдонімом Борис Апрель. Після гендерного скандалу на кордоні 32-річна співачка таки змогла потрапити на територію Європейського Союзу.

У новому інтерв’ю програмі "Це ніхто не буде дивитися" на YouTube каналі "Палає" травесті-діва Монро висловилася з цього приводу. Вона, як і Зі Фаамелу, за паспортом чоловічої статі. Тож під час воєнного стану підлягає мобілізації та невиїзду за кордон.

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Вона (ред. – Зі Фаамелу) зневажливо поставилася до закону. З чоловічими документами вона вирішила виїхати за кордон. За законом це неможливо. Треба було звернутися до військкомату, пройти комісію. Але спершу треба було піти до правозахисних організацій та отримати консультацію в адвоката, – сказала травесті-діва.

Монро впевнена: Зі Фаамелу могла б відвідати психіатра. З діагнозом "трансгендерність" до армії не берут, сказала травесті-діва в інтерв’ю. Сама вона таку не робила, і в разі необхідності піде захищати Батьківщину. Щоправда, не на передовій.

Якщо доведеться воювати, я працюватиму в генштабі, я працюватиму в тилу. Є купа інших професій, небойових посад, – підсумувала Монро.

Де зараз колишній Борис Апрель?

Артистці вдалося самостійно доплисти до Румунії, де її відправили до центру біженців. Пізніше вона вирушила до Німеччини, де знаходиться з 10 березня. У цій країні Зі Фаамелу вже отримала статус біженки. За словами співачки, її нібито переслідували солдати. А чоловіка, який допоміг артистці перебратися через річку, ймовірно, заарештували.

Історію Зі Фаамелу розповіли багато світових ЗМІ

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Своєю історією артистка поділилася з провідними світовими виданням. Rolling Stone, наприклад. Зі Фамелу впевнена, що багато жінок-трансгендерів залишаються в небезпеці, перебуваючи в Україні.

Цікавий факт про Зі Фаамелу

Борис Круглов змінював ім’я тричі. У 2008-2014 роках сценічний псевдонім був Борис Апрель. Після заяви про зміну статі – Анна Ейпріл (2014-2017), Зіанджа (2017-2020). А з 2020 року – Zi Faámelu.

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Раніше ми розповідали, як проводить медовий місяць улюблена співачка Зі Фаамелу, Брітні Спірс.