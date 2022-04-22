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alyona alyona та Jerry Heil напередодні Великодня випустили хіт "Рідні мої", який варто почути кожному

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 14:57
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Нова колаборація українських артисток напередодні Великодня чіпляє до мурашок...
Пісню alyona alyona та Jerry Heil треба почути кожному
Пісню alyona alyona та Jerry Heil треба почути кожному / Фото: instagram.com/thejerryheil

Поки що наші читачі захоплювалися кавером від Святослава Вакарчука, з'явилася нова порція музичних новин. alyona alyona та Jerry Heil випустили хіт "Рідні мої", в якому співають про найщиріші українські традиції.

Напередодні світлого свята Великодня популярні українські артистки alyona alyona та Jerry Heil презентують зворушливий хіт про найтепліші спогади, які є практично у кожного українця у зв'язку з Великоднем. Зазвичай це можливість обійняти тих, кого давно не бачив, за пишно накритим столом об'єднатися у продовженні національних та сімейних традицій. Але цього року у багатьох цього не буде через російську війну.

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Цей рік в корінь змінив нас, змінив усе навколо. Багато сімей вже не об'єднаються, багато дідусів вже не тішитимуть онуків, в багатьох печах вже не пектимуть пасхи. Ми змінили свої цінності, змінили відношення до багатьох речей. Але незмінно будемо нести крізь роки традиції своєї нації та своїх сімей. Щоби пам'ять про них була вічною. Цей трек про біль, про тугу, про спогади і про семійне тепло. І про те, що саме нас всіх об'єднує, де б ми не були,

– відзначають артистки в анонсі треку.

alyona alyona та Jerry Heil – "Рідні мої"

Не пропустіть такий важливий трек від alyona alyona та Jerry Heil – "Рідні мої"!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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