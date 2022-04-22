alyona alyona и Jerry Heil в преддверии Пасхи выпустили хит "Рідні мої", который стоит услышать каждому

Новая коллаборация украинских артисток в преддверии Пасхи цепляет до мурашек...

Песню alyona alyona и Jerry Heil надо услышать каждому / Фото: instagram.com/thejerryheil

Пока наши читатели восхищались кавером от Святослава Вакарчука, появилась новая порция музыкальных новостей. alyona alyona и Jerry Heil выпустили хит "Рідні мої", в котором поют о самых душевных украинских традициях.

В преддверии светлого праздника Пасхи популярные украинские артистки alyona alyona и Jerry Heil презентуют трогательный хит о самых теплых воспоминаниях, которые есть практически у каждого украинца в связи с Пасхой. Обычно это возможность обнять тех, кого давно не видел, за пышно накрытым столом объединиться в продолжении национальных и семейных традиций... Но в этом году у многих этого не будет из-за российской войны.

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Этот год в корень сменил нас, изменил все вокруг. Многие семьи уже не объединятся, многие дедушки уже не будут радовать внуков, во многих печах уже не будут печь пасхи. Мы изменили свои ценности, изменили отношение ко многим вещам. Но неизменно будем нести через годы традиции своей нации и своих семей. Чтобы память о них была вечна. Этот трек о боли, о тоске, о воспоминаниях и о семейном тепле. И о том, что именно нас всех объединяет, где бы мы ни были,

- отмечают артистки в анонсе трека.

alyona alyona и Jerry Heil – "Рідні мої"

Не пропустите такой важный трек от alyona alyona и Jerry Heil – "Рідні мої"!

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