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У пішохода, збитого екс-Холостяком, тяжкі травми та переломи – джерело

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 16:12
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Герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк збив пішохода у центрі Києва. Постраждалий перебуває в тяжкому стані – у нього закрита черепно-мозкова травма
Стало відомо, які травми отримав пішохід у ДТП із Максимом Михайлюком
Стало відомо, які травми отримав пішохід у ДТП із Максимом Михайлюком / Фото: Скриншот из видео

Вчора ввечері стало відомо, що екс-холостяк Макс Михайлюк збив пішохода, який намагався перебігти дорогу.

Це сталося 4 грудня у Печерському районі Києва. На дорогу перед автомобілем Михайлюка, що рухається, вибігли двоє людей, водій не встиг загальмувати, внаслідок чого один з пішоходів опинився під колесами автомобіля екс-Холостяка.

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Поліція підтвердила ДТП з Михайлюком
Поліція підтвердила ДТП з Михайлюком / Фото: YouTube / Новини LIVE

Джерела повідомили сайту "Сьогодні", що постраждалий у ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, в нього також перелом правої гомілки, рана на потиличній частині голови та садна.

Правоохоронцями також було встановлено, що збитий чоловік переходив дорогу на червоне світло.

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Реакція Михайлюка на ДТП

У соціальних мережах Максим Михайлюк нічого не пише. Про те, що сталося, він дав коментар лише в прямому ефірі Новини.Live.

Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Загорілося зелене світло, ми почали їхати, і тут різко з'явилися ці люди, їх було двоє , – розповів учасник проєкту "Холостяк".

За словами Михайлюка, він їхав на невеликій швидкості, але не встиг зреагувати на чоловіка, який вибіг на дорогу.

Що відомо про Макса Михайлюка

Максу Михайлюку – 36 років. Він професійний пілот, засновник льотної школи в Майамі (США) та головний герой десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк".

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Холостяк Макс Михайлюк
Холостяк Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/flymax305/

Після закінчення проєкту Максим почав будувати стосунки із гімнасткою Дашею Ульяновою. Незабаром кілька розлучилася через його зради з іншою учасницею шоу.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк
Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Після цього Михайлюк одружився з моделлю Дашею Хлистун. Цього року у пари народилася донька Аріана.

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