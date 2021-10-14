Учасниця Міс Україна Всесвіт розкрила два психологічних трюки з дзеркалом – беріть на замітку

Зірка проєкту "Топ-модель по-українськи" і учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анастасія Панова є професійним коучем

Анастасія Панова, учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт", розкрила два психологічних прийоми / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

Цього року фіналістками конкурсу "Міс Україна Всесвіт" стали 15 красунь. Раніше директорка конкурсу вже розповіла нам, як учасниці проходили відбір, в цього разу одна з них поділилася з "Сьогодні" психологічними прийомами – вони допоможуть вам стати більш впевненими в собі.

Анастасія Панова відома багатьом по участі в реаліті "Топ-модель по-українськи". Зараз допомагає іншим досягати своїх цілей – раніше вона закінчила Американську академію коучингу.

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Дівчина розкрила два цікавих психологічних прийоми - для цього вам знадобиться дзеркало.

Не бійтеся посміхатися

За словами Анастасії, через її модельне минуле, вона зовсім не звикла посміхатися, адже часто для подіумів потрібно тримати "стронг-фейс", і щоб навіть око не здригнулося. Це красиво, але ж з посмішкою йти по світу набагато приємніше! Зате під час підготовки дівчина відчула свободу і стала посміхатися на всі 32!

Я завжди думала, що не вмію посміхатися на камеру – я можу зробити фешн-особа, відкрити показ, але щоб презентувати себе як особистість, потрібен посил з посмішкою, і я до цього дуже довго йшла, щоб не переборщити ...Тому що іноді боюся, що посмішка може бути недоречною , – зізналася нам Панова.

Анастасія Панова / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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За словами Анастасії, знайти грань і не перестаратися їй допомогла режисерка-постановниця конкурсу Ірина Дюденко.

Посміхаєшся собі і розмовляєш з собою перед дзеркалом – коли відчуєш, що тебе все влаштовує, можна переносити це на подіум, – каже Анастасія.

Впевненість в собі

Усім дівчатам, які хочуть стати більш впевненими в собі, Анастасія порадила...одружитися із самою собою!

Підходьте до дзеркала і кажете: "Я одружуюся з тобою, обіцяю любити тебе, цінувати, поважати, підтримувати". Тобто промовляєте клятву самій собі. Можна навіть каблучку взяти! Адже чому дівчата нещасні? Тому що вони шукають підтримку, впевненість і опору в чоловіках, а потрібно – в собі! – поділилася Панова.

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