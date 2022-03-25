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Україна – авангард Третьої світової війни! Святослав Вакарчук знає, як зупинити Путіна

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25 березня, 16:25
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Лідер гурту "Океан Ельзи" назвав три способи, які допоможуть Україні перемогти Росію
Святослав Вакарчук назвав три головні способи, як зупинити Путіна
Святослав Вакарчук назвав три головні способи, як зупинити Путіна / Фото: Instagram

Днями російський режисер Олександр Сокуров передбачив падіння президента-диктатора упродовж двох місяців. Водночас український музикант Святослав Вакарчук пояснив, що може допомогти зупинити Путіна.

В інтерв'ю Rolling Stone Вакарчук назвав три дієвих способів, які допоможуть Україні перемогти. Артист виділив воєнну, економічну та духовну ідеї.

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Святослав Вакарчук пояснив, що нам потрібна безполітна зона над Україною. Однак якщо європейські країни не готові закрити небо над нашою державою, то вони можу допомогти іншим. Співак зазначив, що в цілому українці самі можуть захистити себе від окупантів, але для цього нам потрібні літаки і протиракетні комплекси.

На Заході існує думка, що якщо ви занадто сильно допомагатимете, це спровокує Путіна на розв'язання Третьої світової війни. Щоправда, Третю світову війну Путін вже розв'язав, і зараз Україна – лише авангард цієї війни, – запевнив Вакарчук.

Також артист відзначив і санкції проти Росії. Співак закликав запровадити жорсткіші обмеження. Але не для того, щоб страждали росіяни, а для того, щоб народ сам зупинив Путіна. Артист закликав великі компанії припинити співпрацювати з Росією.

Ви просто допомагаєте їм заробляти гроші. Ви платите їм податки, а потім вони купують танки і літаки, які вбивають наших дітей, – висловився співак.

Окрім того, Вакарчук наголосив на духовній підтримці. Він закликав знаменитостей з усього світу допомагати Україні чим тільки можна.

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Ми щасливі, що нас підтримує весь світ, включаючи відомих людей у США та інших країнах. Ми закликаємо вас створювати пісні, займатися мистецтвом, організовувати збирання коштів, просто розповсюджувати інформацію про Україну, – додав музикант.

Раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук став лейтенантом ЗСУ. Читайте у матеріалі, як музикант допомагає у різних точках України.

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