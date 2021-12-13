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Українка Неплях висловилася про фінал Міс Всесвіт: "Впав цілий світ"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 09:53
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Анна Неплях не потрапила до ТОП-16 Miss Universe 2021. Після завершення конкурсу українка розповіла, як багато конкурсанток плакали та заїдали поразку
Анна Неплях прокоментувала фінал "Міс Всесвіт 2021"
Анна Неплях прокоментувала фінал "Міс Всесвіт 2021" / Фото: Miss Universe, instagram.com/neplyah/

В Ізраїлі назвали найкрасивішу дівчину року за версією "Міс Всесвіт" – нею стала 21-річна акторка Харнааз Сандху з Індії. Наша Анна Неплях із Дніпра не пройшла навіть у ТОП, та це її анітрохи не турбує.

Українка розповіла фоловерам у Instagram, що не засмучується через програш, адже те, що вона потрапила на конкурс, вже багато що означає для неї.

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Я нікуди не пройшла, але я, чесно, така щаслива, я в такому блаженстві! У дівчаток деяких зруйнувався світ, вони плачуть, переживають, заїдають шоколадом... Але я така задоволена собою, я така задоволена тим, який шлях я пройшла, і що я тут, серед таких красунь, – розповіла Анна Неплях у сторіс.

Анна Неплях не пройшла у ТОП-16 "Міс Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/stories/neplyah

За словами Анни, багато дівчат дуже засмучені фіналом. Вона ж має свою позицію щодо цього:

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80 дівчат з усього світу і тільки в однієї мрії збулися, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації.

Анна Неплях у фіналі конкурсу "Міс Всесвіт 2021"
Анна Неплях у фіналі конкурсу "Міс Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/neplyah/

За корону у 70-му міжнародному конкурсі краси Miss Universe змагалися претендентки із 80 країн світу. Друге та третє місце на "Міс Всесвіт 2021" зайняли конкурсантки з Парагваю – Надя Феррейра і Південної Африки – Лалела Мсване.

Раніше повідомлялося, що переможниця "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях потрапила у ДТП.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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