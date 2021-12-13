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Переможницею Міс Всесвіт 2021 стала представниця Індії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 07:18
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В Ізраїлі відбувся 70 міжнародний конкурс краси Miss Universe. За корону цього року змагалися претендентки із 80 країн світу
21-річна Харнааз Сандху перемогла у конкурсі "Міс Всесвіт-2021"
21-річна Харнааз Сандху перемогла у конкурсі "Міс Всесвіт-2021" / Фото: Instagram

З 12 на 13 грудня (по Києву) пройшов фінал "Міс Всесвіт 2021", переможницею якого стала представниця Індії – 21-річна акторка Харнааз Сандху .

Втретє представниця Індії перемагає у конкурсі "Міс Всесвіт"
Втретє представниця Індії перемагає у конкурсі "Міс Всесвіт" / Фото: Instagram

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Корону новій Міс Всесвіт передала переможниця минулого року, мексиканська модель Андреа Меса.

До трійки лідерів Miss Universe також увійшли конкурсантки Парагваю – Надя Феррейра і Південної Африки – Лалела Мсване , повідомляється на сторінці конкурсу Instagram

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Парагвайська модель стала першою віце-міс конкурсу "Міс Всесвіт-2021"
Парагвайська модель стала першою віце-міс конкурсу "Міс Всесвіт-2021" / Фото: Instagram

Південноафриканська модель стала другою віце-міс конкурсу "Міс Всесвіт"
Південноафриканська модель стала другою віце-міс конкурсу "Міс Всесвіт" / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що за титул Міс Всесвіту виборювали 80 дівчат. Україну в Ізраїлі представляла 27-річна Ганна Неплях, яка вийшла на сцену Universe Arena національному костюмі з орнаментами , які символізують усі регіони України.

Інна Петрова
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