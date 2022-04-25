Українка Таня Муіньо зняла кліп для Labrinth до саундтреку "Ейфорії"

Українка Таня Муіньо давно зарекомендувала себе як талановитий режисер. На рахунку дівчини не лише українські артисти, а й закордонні зірки

Таня Муїньо зняла кліп для Labrinth / Фото: instagram.com/tanumuino

Таня Муіньо поповнила свою скарбничку черговим кліпом для світової зірки. Слідом за роликом для Гаррі Стайлса вийшов кліп для ще одного британця

Українка попрацювала разом із музикантом Labrinth та його хітом Mount Everest, який знайомий усім за гучним серіалом "Ефорія".

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На своїй сторінці в Instagram Муіньо подякувала музикантові та його команді за співпрацю та за можливість втілювати свої ідеї в життя. Також режисерка прикріпила кадри з нової роботи до своєї посади.

Дякую, Labrinth, за цю можливість створювати візуальні ефекти на вашу музику, Mount Everest вже давно у моєму плейлисті. Дякую, команда чупа-чупа, разом було здорово! – написала Таня.

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Варто відзначити, що в кліпі пролежуються характерні для Муіньо прийоми та загальна стилістика, але при цьому картинка не виглядає побитою.

Нагадаємо, що "сатанинський" кліп, який Таня Муїньо зняла для американського репера Lil Nas X номінували на премію Греммі-2022 . Кліп виявився дуже успішним, адже він збирає головні нагороди музичної індустрії, згадайте тільки MTV EMA і MTV VMA . Сама Муіньо отримала нагороду "Найкращий режисер" на UK Music Video Awards 2021. Вона стала першою жінкою-режисером , що перемогла у цій номінації.