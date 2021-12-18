Українські гімнастки Серебрянська і Тимошенко прийшли на шоу Урганта в Москві (відео)

Як розповіла Серебрянська в Facebook-пості, вони з Тимошенко приїхали до Москви на запрошення ще однієї олімпійської чемпіонки – росіянки Аліни Кабаєвої. Останню вже багато років називають коханкою Володимира Путіна.
Випуск із олімпійськими спортсменками опубліковано в YouTube-каналі "Вечірнього Урганту".
На шоу до Москви українки привезли медалі, які глядачам продемонстрував ведучий Іван Ургант.
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Довідка про Катерину Серебрянську
Серебрянській зараз 44 роки. Вона уродженка Сімферополя. Живе у Києві разом зі своїми дітьми. Серебрянська стала чемпіонкою Європи у командній першості, абсолютною чемпіонкою світу та Європи, олімпійською чемпіонкою, володаркою Кубка континенту. Вона завершила свою спортивну кар'єру у 1998 році.
Хто така Олександра Тимошенко
Олександра Тимошенко – радянська та українська спортсменка з художньої гімнастики. Вона народилася у Богуславі, Київській області.
Вона виборола золото в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді в Барселоні в 1992 році. Того ж року Олександра завершила свої виступи. Наразі спортсменка мешкає в Австрії. У березні 2020 року Олександра Тимошенко отримала табличку на "Площі зірок" у Києві.
До речі, у коментарях до тієї самої посади Серебрянської у Фейсбук багато користувачів негативно відреагували на те, що вона поїхала до Москви. Ось що вони пишуть:
- "Йде 8-й рік війни. як так можна?"
- "У окупантів із Кабаєвою... Не соромно?"
- "Йшов восьмий рік війни, а вони й далі "спорт внє політікі".
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