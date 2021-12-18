Українські гімнастки Серебрянська і Тимошенко прийшли на шоу Урганта в Москві (відео)

Олімпійські чемпіонки з художньої гімнастики Олександра Тимошенко та Катерина Серебрянська стали учасницями програми на російському Першому каналі, яка напередодні вийшла в ефір

Катерина Серебрянская на "Вечірньому Урганті" у Москві / Фото: YouTube

Як розповіла Серебрянська в Facebook-пості, вони з Тимошенко приїхали до Москви на запрошення ще однієї олімпійської чемпіонки – росіянки Аліни Кабаєвої. Останню вже багато років називають коханкою Володимира Путіна.

Випуск із олімпійськими спортсменками опубліковано в YouTube-каналі "Вечірнього Урганту".

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На шоу до Москви українки привезли медалі, які глядачам продемонстрував ведучий Іван Ургант.

Довідка про Катерину Серебрянську

Серебрянській зараз 44 роки. Вона уродженка Сімферополя. Живе у Києві разом зі своїми дітьми. Серебрянська стала чемпіонкою Європи у командній першості, абсолютною чемпіонкою світу та Європи, олімпійською чемпіонкою, володаркою Кубка континенту. Вона завершила свою спортивну кар'єру у 1998 році.

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Катерина Серебрянська з дітьми / Фото: instagram.com/serebrianska_life

Хто така Олександра Тимошенко

Олександра Тимошенко – радянська та українська спортсменка з художньої гімнастики. Вона народилася у Богуславі, Київській області.

Олександра Тимошенко у шоу "Вечірній Ургант" / Фото: YouTube

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Вона виборола золото в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді в Барселоні в 1992 році. Того ж року Олександра завершила свої виступи. Наразі спортсменка мешкає в Австрії. У березні 2020 року Олександра Тимошенко отримала табличку на "Площі зірок" у Києві.

До речі, у коментарях до тієї самої посади Серебрянської у Фейсбук багато користувачів негативно відреагували на те, що вона поїхала до Москви. Ось що вони пишуть:

"Йде 8-й рік війни. як так можна?"

"У окупантів із Кабаєвою... Не соромно?"

"Йшов восьмий рік війни, а вони й далі "спорт внє політікі".

Скріншот: facebook.com/ekaterina.serebrianska

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