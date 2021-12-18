Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?

Скандал с роялти

Зломовчання. Обзор

Брэду Питту - 58!

Новогодние фильмы

Шоу "Маска". Сезон 2

Копия Рианны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Украинские гимнастки Серебрянская и Тимошенко пришли на шоу Урганта в Москве (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 18:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Александра Тимошенко и Екатерина Серебрянская стали участницами программы на российском Первом канале, которая накануне вышла в эфир
Екатерина Серебрянская на "Вечернем Урганте" в Москве
Екатерина Серебрянская на "Вечернем Урганте" в Москве / Фото: YouTube

Как рассказала Серебрянская в Facebook-посте, они с Тимошенко приехали в Москву по приглашению еще одной олимпийской чемпионки – россиянки Алины Кабаевой. Последнюю уже много лет называет любовницей Владимира Путина.

Выпуск с олимпийскими спортсменками опубликован в YouTube-канале "Вечернего Урганта". На шоу в Москву украинки привезли свои медали, которые зрителям продемонстрировал ведущий Иван Ургант.

Реклама

Справка о Екатерине Серебрянской

Серебрянской сейчас 44 года. Она уроженка Симферополя. Живет в Киеве вместе со своими детьми. Серебрянская стала чемпионкой Европы в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира и Европы, олимпийской чемпионкой, обладательницей Кубка континента. Она завершила свою спортивную карьеру в 1998 году.

Екатерина Серебрянская с детьми
Екатерина Серебрянская с детьми / Фото: instagram.com/serebrianska_life

Реклама

Кто такая Александра Тимошенко

Александра Тимошенко – советская и украинская спортсменка по художественной гимнастике. Она родилась в Богуславе, Киевской области.

Александра Тимошенко в шоу "Вечерний Ургант"
Александра Тимошенко в шоу "Вечерний Ургант" / Фото: YouTube

Она завоевала золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. В том же году Александра завершила свои выступления. Сейчас спортсменка проживает в Австрии. В марте 2020 года Александра Тимошенко получила табличку на "Площади звезд" в Киеве.

Реклама

Кстати в комментариях к тому самому посту Серебрянской в Фейсбук многие пользователи негативно отреагировали на то, что она поехала в Москву. Вот, что они пишут:

  • "Идет 8-й год войны. как так можно?"
  • "У оккупантов с Кабаевой... Не стыдно?"
  • "Шел восьмой год войны, а они и дальше "спорт вне политики".

Скриншот: facebook.com/ekaterina.serebrianska

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять