Українського піаниста Євгена Хмару серйозно пограбували у поїзді: Обладнання на 8000 євро, студійні записи

Інцидент стався у Чехії. Як пише Євген на своїй сторінці Facebook, злодії вкрали дуже цінне обладнання, а також його студійні записи, які, на жаль, неможливо буде повернути. Зараз Хмара разом із співачкою Іриною Федишин їздять країнами Європи, виступаючи на благодійних концертах.
У мене забрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8000 євро. І це в той момент, коли ти їздиш на поїзді вночі, щоб заощадити зайві 100 євро за ніч у готелі, тому що всі гроші, які ми разом із Іриною Федишин збираємо, кожна копійка важлива для допомоги нашим Захисникам та Захисницям, – пише музикант.
За словами Євгена, він був у порожньому купе без людей. Пограбування сталося, поки він спав. Усі речі Хмара завжди тримає при собі. Сумка стояла біля його ніг, а телефон лежав у кишені.
Близько 5:30 ранку я в черговий раз прийшов до тями і почав на себе злитися, тому що я завжди тримаю речі при собі і від цього не можу нормально спати. Я виклав із кишені телефон, а сумку переклав під сидіння. Наступного разу я прокинувся без усього… Це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось значно більшого – це два роки мого музичного життя. Купа студійних записів, які не повернути. Але водночас це ніщо порівняно з тим, що втрачають сьогодні Українці через нашого сусіда, – каже піаніст.
При цьому музикант зазначив, що головне – це здоров'я та безпека його та близьких, а сама ситуація, за словами Хмари, стала для нього великим уроком.
Раніше ми повідомляли, що окупанти пограбували дачу Олега Скрипки. Крім цього, сімейство Бекхемів пограбували, поки ті спали.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"