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Помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 травня, 09:36
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Письменник пішов із життя 5 травня. Сергію було 77 років
Помер Сергій Дяченко
Помер Сергій Дяченко / Фото: Facebook-сторінка Марини Дяченко

Про смерть Сергія Дяченка повідомила його дружина Марина Дяченко, у співавторстві з якою письменник працював довгі роки. Разом вони створили десятки романів та повістей у жанрі фантастики, наукової фантастики та фентезі. Також подружжя писало оповідання, п'єси та виступали сценаристами.

На своїй Facebook-сторінці Марина Дяченко опублікувала фото чоловіка, вказавши лише роки його життя: 14 квітня 1945 – 5 травня 2022 року.

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Марина Дяченко повідомила про смерть свого чоловіка – Сергія Дяченка
Марина Дяченко повідомила про смерть свого чоловіка – Сергія Дяченка / Фото: Facebook-сторінка Марини Дяченко

З 2013 року пара жила у Лос-Анджелесі. До цього пара також встигла пожити у Москві, поїхавши туди з Києва у 2009 році.

Сергій та Марина Дяченко: історія знайомства та коротка біографія

Сергій та Марина – обидва уродженці Києва. Різниця у віці становила 23 роки. Сергій народився 1945 року, Марина – 1968-го.

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У 1968 році Сергій вперше одружився. Через рік, 1969-го, він вступив до аспірантури при Київському інституті молекулярної біології. Дяченко поєднував навчання із роботою лікаря-психіатра.

У 70-х Сергій створив свій перший великий твір – детективний роман "Симфонія". Пізніше розлучився. У ті роки заочно навчався на сценарному факультеті ВДІКу. У 80-х одружився вдруге. Друга дружина Дяченка подарувала йому двох синів.

У Марини та Сергія Дяченка напрочуд схожі їхні біографії
У Марини та Сергія Дяченка напрочуд схожі їхні біографії / Фото: Facebook-сторінка Марини Дяченко

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Марина Дяченко, як і її чоловік, народилася у сім'ї вчительки та вченого. У дитинстві багато часу присвячувала читанню. Закінчила театральний інститут та грала у спектаклях. У 1989 році Сергій розлучився з другою дружиною. Тоді ж він уперше побачив Марину у виставі "Заручники вічності". Після першого побачення пара на три роки розлучилася, а в 1993 році майбутнє подружжя зустрілося знову і вже не розлучалося. 1995 року в них народилася дочка Анастасія.

Раніше ми повідомляли про смерть британського співака та соліста The Wanted – Тома Паркера.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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