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Узєлкова розлютили питання про ексдружину. Він зі скандалом залишив інтерв'ю: "Мене бісить ця Марина"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 13:20
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В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська розлучилися три роки тому. Експодружжю не вдалося зберегти добрі стосунки, і досі з'являються нові деталі про шлюб, який колись здавався щасливим
/ Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkoff_official

В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" В'ячеслав Узелков зізнався, що не цікавиться життям колишньої дружини. Всі інтерв'ю Марини він називає брехнею. Тепер Узелкова турбує лише, що він не може бачитися з дітьми.

За словами боксера, Марина Боржемська та її батьки настроюють дітей проти батька.

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Я телефоную дітям, вони не хочуть зі мною гуляти, спілкуватися. Так, я можу їх знайти прямо на вулиці, але потім вона так само всім каже, що діти не хочуть, я їх переслідую. Тож я навіть не знаю, що робити. Я залишив як є. Не хочеш – гаразд, я не робитиму нічого, – сказав боксер.

В'ячеслав Узелков з дітьми
В'ячеслав Узелков з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Дітей В'ячеслав Узелков бачить три рази на рік – на день народження дочки Олівії, день народження сина Роберта та Новий рік.

Боксер казав дітям, що хоче частіше їх бачити. Вони погоджуються, але коли він телефонує – не беруть слухавку.

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Прокоментував В'ячеслав Узелков і те, що син заблокував його в соцмережах. Спортсмену не подобається, що Роберт проводить багато часу в Мережі. За словами В'ячеслава, у сина вже почалися проблеми з очима через це.

У малого уже поганий зір. Має окуляри вже три роки, коли ми були разом усе почалося. У чому сенс телефону? Він постійно сидить із бабусею. Це бабуся йому дала гаджет, і все, – сказав Узелков.

/ Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Відповів боксер і на запитання, чи не намагалися вони з ексдружиною звернутися до фахівців, щоб налагодити стосунки.

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Спочатку треба повернути мозок Марині, на місце поставити, – різко відповів Узелков.

Потім про колишню дружину не захотів говорити і заявив, що втомився від цієї теми.

Мені заї*ало це інтерв'ю реально. Я не хочу, мене бісить ця Марина, – сказав Узелков і пішов з інтерв'ю.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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