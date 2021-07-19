Полякова в колготках в сітку і боді з ланцюгами вразила фанів довгими ногами: Українська Мадонна!

Співачка Оля Полякова, шанувальники якої нещодавно запідозрили її в фотошопі, показала фотографії зі своїх недавніх концертів. Зірка вирушила до Кривого Рогу, потім до Києва і до Львова, щоб порадувати понад 20 тисяч своїх українських глядачів.
Барвистими фото, на яких Оля Полякова була зображена під час найяскравіших моментів шоу, зірка поділилася в Instagram. У своєму вбранні артистка зробила акцент на струнких і довгих ногах – Полякова одягнула блискуче боді з ланцюжками, колготки в сітку і взула сріблясті черевики на високих підборах.
Кривий Ріг – Київ – Львів. Три прекрасних концерти, три тисячі кілометрів переїздів і перельотів, поняд 20-тисяч глядачів! Як же я за цим скучила! – написала Оля Полякова.
У коментарях прихильники назвали Олю Полякову українською Мадонною.
- "Українська Мадонна"
- "Оля, ви класна"
- "Шикарна"
- "Які ноги"
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з донькою Олі Полякової, Машею, про початок її кар'єри та творчості:
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова випустила кліп "Доросла дівчинка", в якому, за сюжетом, її клонували китайці.