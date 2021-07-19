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Полякова в колготках в сітку і боді з ланцюгами вразила фанів довгими ногами: Українська Мадонна!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 липня, 20:30
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"Королева ночі" повернулася до довгоочікуваної концертної діяльності та провела три концерти в Україні. Під час виступів зірка порадувала фанів розкішними вбраннями
Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, шанувальники якої нещодавно запідозрили її в фотошопі, показала фотографії зі своїх недавніх концертів. Зірка вирушила до Кривого Рогу, потім до Києва і до Львова, щоб порадувати понад 20 тисяч своїх українських глядачів.

Барвистими фото, на яких Оля Полякова була зображена під час найяскравіших моментів шоу, зірка поділилася в Instagram. У своєму вбранні артистка зробила акцент на струнких і довгих ногах – Полякова одягнула блискуче боді з ланцюжками, колготки в сітку і взула сріблясті черевики на високих підборах.

Кривий Ріг – Київ – Львів. Три прекрасних концерти, три тисячі кілометрів переїздів і перельотів, поняд 20-тисяч глядачів! Як же я за цим скучила! – написала Оля Полякова.

Оля Полякова вразила шикарною фігурою на концерті
Оля Полякова вразила шикарною фігурою на концерті / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

Оля Полякова провела концерти в трьох містах України
Оля Полякова провела концерти в трьох містах України / Фото: facebook/polyakovamusic

У коментарях прихильники назвали Олю Полякову українською Мадонною.

  • "Українська Мадонна"
  • "Оля, ви класна"
  • "Шикарна"
  • "Які ноги"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з донькою Олі Полякової, Машею, про початок її кар'єри та творчості:

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова випустила кліп "Доросла дівчинка", в якому, за сюжетом, її клонували китайці.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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