Ведучий Говорить Україна Олексій Суханов приєднався до тероборони Києва

Зірка телеканалу "Україна" вирішила активно захищати місто під час війни

Олексій Суханов вступив до лав тероборони / Фото: телеканал "Україна"

Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов цього року отримав довгоочікуваний паспорт громадянина України. Наразі Олексій перебуває у Києві і не збирається їхати.

Телеведучий вступив до тероборони Києва. Про це повідомляється в Instagram-профілі каналу "Україна".

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Суханов вже написав заяву, підписав контракт і тепер чекає на виклик до тероборони.

Олексій Суханов неодноразово висловлював своє бажання активно захищати Україну та наголошував, що не збирається їхати з Києва, – йдеться у повідомленні.

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Олексій Суханов родом із Росії, але у 2014 році поїхав звідти та звільнився з телеканалу "Рен ТВ", де працював з 2011 року.

Я громадянин України, та колись був громадянином Росії. Ще за кілька днів до вторгнення Росії на територію України я оголосив, що відмовляюся від своїх колишніх зв'язків із Росією. Я нічого не хочу знати про країну-варвара, країну-агресорку, яка ставить на головне місце тільки вождя, нездатного ні на що, крім руйнувань. Тому прошу ніколи не казати, що я був громадянином Росії. Я громадянин України і для мене минулого не існує, – заявив Олексій Суханов.

Раніше ми писали, що Андрій Хливнюк був поранений під мінометним обстрілом російських окупантів лідер "Бумбокс" вступив до тероборони столиці.

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