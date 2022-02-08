Ведучий Орла та Решки потрапив у жахливу ДТП: Протаранено сім автівок

В автобусі, в якому їхали провідний Кирило Макашов та знімальна група проєкту, відмовили гальма

Ведучий "Орла і Решки" розповів про ДТП у Мозамбіку / Фото: скріншот

Новий сезон тревел-шоу "Орел та Решка. Земляни" стартував у екзотичних країнах Африки та Південної Америки. Під час зйомки у Мозамбіку ведучий Кирило Макашов разом із знімальною групою потрапив у страшну аварію.

Кирило Макашов розповів про ДТП під час зйомок / Фото: прес-служба

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Після того, як ми вийшли з аеропорту, зняли стартову підводку і розлучилися з Michelle (Michelle Andrade – провідна Кирила, – прим. ред.), сіли в автобус. Він великий – двері попереду, посередині та ззаду. Їдемо, водій відчиняє-зачиняє двері, зупиняється на зупинках, все окей. Я стояв біля центральних дверей, спершись на них. Проїхали три-чотири зупинки, і ці двері відчинилися прямо на ходу! Ледве не вивалився і одразу ж схопився руками за поручень, — згадує Кирило. — Здивувався, не зрозумів, що сталося. Думав, може так і має бути перед під'їздом до наступної зупинки.

/ Фото: прес-служба

Потім в автобусі зчинився галас — люди кричали та панікували. Як виявилося, не тому, що були проти зйомки (саме такою була перша думка ведучого), а тому, що у автобуса відмовили гальма.

Ми зрозуміли, що просто летимо центральним проспектом Мапуту (столиця Мозамбіку — прим. ред.), який йде під ухил — тобто, автобус не зупиняється, а набирає швидкість. Водій намагався гальмувати про машини, що стоять зліва. . Ми в цей час разом із оператором Андрієм сіли, уперлися колінами в передні сидіння і чекали, чим усе закінчиться. У результаті автобус в'їхав у легковик, перед яким стояв такий самий великий автобус, як наш. Машину затиснуло між двома автобусами, а всередині сиділа жінка. Завдяки подушці безпеки вона залишилася живою. П'ять людей потрапили до лікарні, сім машин було протаранено, – цитує слова ведучого прес-служба Нового каналу.

Знімальна група не одразу зрозуміла, що відбувається / Фото: прес-служба

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Оператор Андрій не вимкнув камери, зняв усе від початку до кінця. Він навіть не відразу помітив, що в цій метушні у нього вкрали телефон. Щоправда, зрозуміли, що взагалі сталося, хлопці вже згодом.

Тільки ввечері з пацанами сіли і задумалися, як усе було. Що більше думали, то більше розуміли, що з нами сталося, — підсумував Кирило.

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