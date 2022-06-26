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Віктор Павлік запропонував Сергію Притулі збанкрутити Росію

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 21:09
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Український співак підкинув телеведучому ідею нового збору коштів. Якщо все піде за планом, удар по росіянах виявиться сильнішим за "Байрактари"
Віктор Павлик запропонував Сергію Притулі новий збір
Віктор Павлик запропонував Сергію Притулі новий збір / Фото: instagram.com/siriy_ua, instagram.com/viktorpavlik

За чотири місяці війни українці показали, на що здатна наша народна єдність. Менш ніж за тиждень Сергію Притулі та його фонду вдалося зібрати гроші на чотири безпілотники "Байрактар". Така віддача довела телеведучого до сліз.

У Мережі після збору з'явилися численні меми про те, що за бажання Притула та українці можуть зібрати і на ядерну бомбу, і на космічний корабель.

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Ідею для нового збору телеведучому вирішив підкинути співак Віктор Павлік. У своїх Instastories виконавець поділився пропозицією, як збанкрутити росіян.

Скриншот – instagram.com/viktorpavlik

Новий збір: українці, скидуємось, купуємо "Газпром", роздаємо всім європейцям газ безкоштовно і банкротимо росію, – запропонував Павлік.

Історія "Народного Байрактара"

22 червня благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, оголосили збір коштів одразу на три безпілотники "Байрактар". Для цього потрібно було зібрати 15 млн доларів, або 500 млн гривень. Прості українці та бізнес активно долучилися до збору та впоралися лише за три дні.

23 червня на українській платформі OLL.TV відбулася прем'єра повнометражного відеопроєкту "Народний Байрактар". Сервіс змонтував та опублікував двогодинну стрічку про знищення ворожої техніки вогнем ЗСУ з кадрів, знятих дронами. Головна мета проєкту – підтримати збирання коштів на безпілотники для української армії, яке проводить благодійний фонд Сергія Притули.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 3 млн осіб отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона з них було охоплено Фондом, решта — бізнесами SCM.

Раніше Сергій Притула та Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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