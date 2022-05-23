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Віталій Козловський визвірився на чоловіків, які тікають з України під час війни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 18:01
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Сам артист нині перебуває вдома в Києві. Співак зізнається, що не думав і не планує кудись виїжджати
Віталій Козловський обурений тим, що чоловіки тікають від війни
Віталій Козловський обурений тим, що чоловіки тікають від війни / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Не лише Даша Астаф'єва залишилась у столиці України і стала допомагати бійцям ЗСУ. Віталій Козловський також не покидав свою київську квартиру.

В інтерв'ю програмі Зірковий шлях Козловський зізнався, що його рідні кликали до себе у Львів (артист родом з цього міста), але він відмовився. Також він не розглядав варіант виїзду за кордон. Співак займається волонтерством, іноді чергує ввечері на вході до свого будинку та їздить з концертами до бійців ЗСУ.

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Артист каже, що його розчарували ті чоловіки, які намагаються тікати з України у воєнний час.

Дуже багато людей мене розчарувало. І дуже багатьох я викреслив зі свого життя. Я розумію, коли жінки виїжджають з нашої країни, захищаючи себе та своїх дітей. Але я зовсім не розумію чоловіків, які тікають з країни, хоча спочатку казали, що "ми нікуди не поїдемо". Або одні вкладають спочатку гроші, щоб їх дуже добре всі впізнавали, а потім платять, щоб на виїзді з країни ніхто ніби не впізнав, – висловився співак.

Віталій Козловський каже, що так чи інакше про "чоловіків-втікачів" знають у кулуарах і говорять про них. Але артист не став розкривати імена цих осіб, бо це "їхнє життя та совість".

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Але все, що було до війни, це було до війни. Все, що відбулось та відбувається після війни, – це вже зовсім інше. І тут ти не маєш бути посереднім, думати, що твоя хата з краю або ти нібито не належиш до цієї країни і можеш виїхати. Сьогодні має прокинутись твоя свідомість. Якщо ти чоловік, ти повинен боронити нашу країну, людей та дітей, – додав артист.

Віталій Козловський зазначив, що їздить з концертами до наших воїнів і там не тільки чоловіки, а й жінки, яким він сьогодні співає пісні, "а завтра вони їдуть на передову".

А в той час якісь недочоловіки тікають з країни. Я розумію, що страх проявляється у кожного по-своєму, і засуджувати за це некрасиво, – додав співак.

Раніше Позитив присоромив українських чоловіків-втікачів та згадав сина й онука Софії Ротару, які також намагались незаконно перетнути держкордон.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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