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Віталію Кіму сьогодні 41! Не пропустіть свіжу порцію мемів про нового кумира українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 16:10
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На честь дня народження голови Миколаївської ОДА ми зібрали нові мімчики з ним у головній ролі, які варто побачити всім
Сьогодні Віталій Кім приймає вітання
Сьогодні Віталій Кім приймає вітання / Фото: открытые источники

Йде 18-й день війни в Україні, воєнного безумства Путіна. Триматися нам усім допомагають наші захисники, а також нові харизматичні герої, завдяки яким ми отримуємо порцію спокою, надії, віри у майбутнє та перемогу. Один з них – Віталій Кім.

Ви вже бачили добірку з найвідомішими Кімами. І сьогодні, на честь дня народження Віталія Кіма, якому виповнюється 41 рік, ми зібрали свіжі метелики, які потрібно побачити кожному.

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@helgakrutko # # # #nowar #nowarinUkraine #prayforukraine () –

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@kkarinavovchenko # # # # # # – _MeM and MeM_

@ansvibe "!" – # # #fup #fyp #

@over.1st #nikolaev # # # # # # # # # #ukraine #nowar – Where Are You From – PROBASS HARDI

@marrria.me ! # # # #fyp # # # # # 5Star x Laybankz – THE TWIN
@aleksandra_malinovskaa # # # # # – Malinovskaa Aleksandra

Ми приєднуємося до численних привітань та чекаємо нових радісних звісток від Віталія Кіма!

До речі, для всіх, хто ще не підписаний: Віталій Кім сам веде офіційну сторінку голови Миколаївської ОДА у Facebook і в Telegram-каналі.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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