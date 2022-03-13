Віталію Кіму сьогодні 41! Не пропустіть свіжу порцію мемів про нового кумира українців

На честь дня народження голови Миколаївської ОДА ми зібрали нові мімчики з ним у головній ролі, які варто побачити всім

Сьогодні Віталій Кім приймає вітання / Фото: открытые источники

Йде 18-й день війни в Україні, воєнного безумства Путіна. Триматися нам усім допомагають наші захисники, а також нові харизматичні герої, завдяки яким ми отримуємо порцію спокою, надії, віри у майбутнє та перемогу. Один з них – Віталій Кім.

Ви вже бачили добірку з найвідомішими Кімами. І сьогодні, на честь дня народження Віталія Кіма, якому виповнюється 41 рік, ми зібрали свіжі метелики, які потрібно побачити кожному.

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Ми приєднуємося до численних привітань та чекаємо нових радісних звісток від Віталія Кіма!

До речі, для всіх, хто ще не підписаний: Віталій Кім сам веде офіційну сторінку голови Миколаївської ОДА у Facebook і в Telegram-каналі.

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