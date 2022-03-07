Вот это настрой! Дмитрий Дикусар вдохновляет украинцев на борьбу: "Взять в руки автоматы нас вынудили орки"

Гарантируем: после следующего видео даже в такое непростое время вы должны улыбнуться. Нет, просто обязаны!

Дмитрий Дикусар решил подбодрить украинцев / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Наши защитники вот уже 12-й день несут службу, оберегая наш покой, отбивая атаки российской армии. Мы не перестаем восхищаться мужеством и бесстрашием сил ВСУ, теробороны, волонтеров и всех, кто помогает бороться с оккупантом на местах – каждый, кто в чем силен. И наша мотивация слабее не становится – ведь мы на своей земле, и тем более при такой поддержке!

На своей странице в инстаграм хореограф Дмитрий Дикусар решил подбодрить своих подписчиков.

Реклама

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Я вижу вокруг себя светлых людей с горящими глазами. Учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d дизайнер, дальнобойщик, дед трёх внуков… И всех объединяет одна мысль "нужно защищать своих любимых людей".

⠀

Мы все равны перед Богом! Мы все хотим выгнать непрошеных "гостей" на х…й со своей земли и земли наших предков! Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности.

⠀

Знаю, что этот пост читают эти нелюди, которые желают нам земли стекловатой… Мы отплатим вам вашей же монетой, больше мне вам сказать нечего. С вами всё ясно…

⠀

Но, я читаю нашим "воинам света", ваши комментарии, любимые и миролюбивые украинцы, с поддержкой и благодарностью! Это всех вдохновляет и греет душу!

⠀

Сейчас мы все братья своей родины, красивой и любимой Украины! И всё что что мы хотим вам сказать, это "Слава Україні!"

⠀

P.S. А лично от меня вам традиционный поклон, что держитесь, верите и не сдаётесь! Теперь, а ну-ка все взяли и вместе улыбнулись!!!"

Он опубликовал видео, после просмотра которого просто невозможно не улыбнуться!

Реклама

С такими защитниками ничего не страшно! Благодарим Дмитрия Дикусара за порцию позитива в это непростое для всех время.

Напомним, участник дуэта TamerlanAlena защищает родину от оккупантов в самых горячих точках Киевской области. Также телеведущий Владимир Остапчук вступил в тероборону и координирует помощь из Европы.

Реклама

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.