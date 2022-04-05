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Оце так поворот! Славу Камінську помітили на сайті ескорт-послуг

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 23:53
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У цей складний час Слава Камінська вирішила трішки підняти настрій своїм шанувальникам неочікуваною звісткою
Слава Камінська
Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Українська співачка Слава Камінська завжди перебуває в центрі уваги не лише фанатів, а й хейтерів, які всіляко намагаються їй чи то дорікнути, чи то присоромити.

Але це ще не все. В Instagram зірка поділилась цікавою новиною – хтось створив анкету на сайті ескорт-послуг з її фото. Хоч на світлинах зображена Слава, але в анкеті зазначають, що жінку на світлині звуть Злата.

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Не виключення, що це справа рашистів, яким закрили PornoHub. Судячи з фото, фотошоп вони так і не освоїли.

Ну ок. Тоді поговоримо про наболіле... ну чесно прикро. Чому я Злата і де поділися мої цицьки на відосах інтимного характеру? Дуже оригінально. Могли б уже написати, що я транс, наприклад. Вже якась аура загадковості була б присутня. П.С: я вже нічому не дивуюсь, – жартівливо написала Камінська.

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Фоловерів розсмішила така дотепна новина від співачки. До речі, сама Слава попросила підписників поскаржитись на цей сайт:

  • Я відчувала, що ти заробляєш не піснями.
  • Злата то фігня, но сіські, бл*дь, нема цьому пробачення.
  • Слава, ви заслужили більше переглядів, ніж 86.
  • Так і знала. Підробляєш.
  • Поєднання принтів на купальнику просто розкішне.
  • Ну що тут сказати, орки вони є орки. А щодо креативності – у них же вата в голівках.
Скріншот Instagram

Раніше ми повідомляли, що екс-солістки дуету НЕАНГЕЛИ заявили про примирення і зараз підтримують одне одного.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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