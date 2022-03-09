Людина! Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям на вокзалі Берліна: реальна історія порятунку

Нещодавно ми писали про те, що гурт Rammstein озвучив свою позицію, підтримавши Україну. Але тепер з'явилися новини, що справді доводять людяність, толерантність та доброту його учасників.
Наприклад, стало відомо, що фронтмен гурту Rammstein уже показав себе, допомагаючи українським біженцям. В інстаграмі репера Потапа з'явилася історія дівчини, якій на вокзалі в Берліні допоміг сам Тілль Ліндеманн. На знак солідарності з українцями артист одягнув шапку від Mozgi.
Як виявилося, артист культового гурту разом зі своїм директором допомагає розселяти тих, хто змушений покинути свою оселю в Україні, рятуючись від жахів війни, яка вже 14-й день триває в країні. Тілль Ліндеманн допоміг влаштувати дівчат у готель, хоча скрізь уже немає місць для поселення, сплатив за їхній номер і дав грошей на вечерю.
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Щоб прочитати всю історію, гортайте панораму публікації в інстаграмі.
Такі вчинки говорять багато про що. І Україна, Тіллю, ніколи не забуде цю допомогу в найкритичніший момент!
До речі, раніше концерти Тілля Ліндеманна в Росії, заплановані на грудень 2022 року, були скасовані.
Нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.
- Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну.
- Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях в усьому світі".
- Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні.
- Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію Путіна.
- Міла Куніс разом з Ештоном Катчером збирають для України допомогу.
- Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився за підтримку Україні.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомблять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу світу на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі наявні договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварценеггер виступив із словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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