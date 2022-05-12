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Війна змусила: Яна Глущенко із "Дизель шоу" познайомилася з ексдружиною свого чоловіка

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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12 травня, 17:05
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Чоловік Яни, Олег Збаращук, має сина від першого шлюбу. Яна розповіла, як вона познайомилася з матір'ю хлопчика, а також поділилася планами щодо поповнення у сім'ї
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко була змушена познайомитись із колишньою дружиною свого чоловіка
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко була змушена познайомитись із колишньою дружиною свого чоловіка / Фото: instagram.com/yamo4ka

Зірка "Дизель шоу" розповіла у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", хто допоміг їй впоратися з почуттям провини, а також за яких обставин акторка познайомилася з колишньою дружиною свого чоловіка.

І зірки, і звичайні жінки під час війни стали просто матерями, які захищають своїх дітей, тож українки виїхали з країни у безпечніші місця. Але у багатьох із них це рішення досі викликає почуття провини перед Батьківщиною.

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Актриса Яна Глущенко теж залишила свою домівку, щоб захистити маленького сина від вибухів, артобстрілів та інших жахів війни.

Я відчуваю свою провину за те, що зараз не в Україні , – зізналася гостя програми "Зірковий шлях". – Але мене заспокоїв чоловік. Він сказав: "Єдине, що ти можеш зробити цінне для країни – зберегти дітей". Я допомагаю фінансово, інформаційно – це те, чим зараз займаюся. Якби у мене не було маленького сина – я не поїхала б з України.

Разом з акторкою у безпечніше місце також переїхав син її чоловіка Олега Збаращука від попереднього шлюбу та старші сестри хлопчика. Так сталося, що під час війни зірка зустріла колишню дружину Олега.

Я сказала їй: "За яких обставин ми б ще познайомилися?" – з усмішкою розповіла Яна Глущенко. – Але ми порозумілися.

За словами гості програми "Зірковий шлях", її маленький син дуже хоче додому, але вона знаходить правильні слова, щоб пояснити, чому зараз не можна повертатися в Україну.

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Я не уточнювала у розмові із сином, що таке війна. Взагалі мені не хотілося б, щоб він розумів усе так, як воно є насправді, пояснила зірка. – Я поки що оберігаю Тамерлана від цієї інформації. Йому лише 4 роки.

Яна Глущенко із сином Тамерланом
Яна Глущенко із сином Тамерланом / Фото: instagram.com/yamo4ka

Чоловік актриси залишився в Україні, зараз він займається волонтерською діяльністю.

Сьогодні в українців одне бажання – перемогти ворога, але дуже приємно, що люди почали мріяти ще й про щось особисте. Зірка також поділилася своїми планами.

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Щойно розпочалася війна, я сказала чоловікові: "Коли ми переможемо – підемо за дівчинкою, – зізналася Яна Глущенко в інтерв'ю каналу "Україна". – Тому вже треба перемогти, треба вже повертатися додому.

Раніше ми повідомляли, що співачка MamaRika з маленьким сином повернулася до України з евакуації.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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