Скільки нянь у дітей Олени Кравець та як акторка поєднує роботу та материнство

В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" Олена Кравець розповіла, як їй вдається справлятися у ролі мами трьох дітей та будувати успішну кар'єру

Олена Кравець розповіла як поєднує роботу та материнство / Фото: instagram.com/lennykravets

Життя актриси Олени Кравець, яка зізналася, що після народження двійнят виявилася на межі розлучення , достатня насичена та активна.

Зараз Олена з чоловіком виховують маленьких двійнят, а старша дочка пари, Маша, давно живе окремо.

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За словами актриси, зберігати баланс між роботою та материнськими обов'язками їй не так просто. Олена зізнається, що поєднувати і те, і те не вдається.

Я роблю спочатку одне, потім інше і так по колу. Кожного моменту часу ти розставляєш пріоритети. Зараз важливо зняти концерт, репетирувати, вивчати текст та бути у формі. Потім можна зайнятися собою та приділяти час лише дітям. Завжди ось такий "баланс", – ділиться Кравець.

Олена Кравець із сім'єю / Фото: instagram.com/lennykravets

Щоб діти не залишалися без нагляду зірка "Вечірнього кварталу", як і багато працюючих мам, на підхваті має няню, і навіть двох. Як розповідає Олена, одна няня працює лише у вихідні, а інша забирає дітей із садка і приходить на допомогу в деяких випадках.

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Діти Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

А ось зі старшою донькою Машею, каже акторка, молоді батьки і не думали кликати на допомогу няньці. Олена зізнається, що коли старша дочка з'явилася на світ, вони з чоловіком Сергієм були також занурені у роботу, але дитину завжди брали із собою.

На той час ми переїжджали з Кривого Рогу до Києва, йшли з КВК і розпочинали свою справу. Маша весь цей час була разом із нами на зйомках, концертах, тусувалася на всіх вечірках та спала у гримерках. Тоді в нас нянь не було, завжди здавалося, що це моя дитина, чому я сама не можу забрати її з садка? – згадує Кравець.

Олена Кравець з донькою Марією / Фото: instagram.com/lennykravets

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Олена вирішила стати мамою вдруге через 13 років після народження Марії. Без труднощів не обійшлося, адже за довгий час і акторка, і її чоловік трохи відвикли від виховання малечі.

Коли з'явилися малюки, я мав інший життєвий контекст. Вони прийшли вже в мій існуючий режим та порядок. Довелося їм підлаштовуватися під мене і мені трохи під них, – відверто каже Олена.

Про материнство, життя в "кварталі", дружбу з президентом та день народження у Новий рік Олена Кравець докладно розповіла під час бесіди з журналістами сайту "Сегодня". повне інтерв'ю актриси дуже скоро на сайті.

Раніше Олена Кравець зізналася, що це вона запропонувала дочці жити окремо у 15 років.