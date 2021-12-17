"Я його дуже сильно любила": Ольга Харлан відверто розповіла про розлучення першим чоловіком

Олімпійська чемпіонка звикла завжди досягати своєї мети, але в особистому житті у спортсменки траплялися поразки. Перший шлюб Харлан із фехтувальником Дмитром Бойком зруйнувався за пару років

Ольга Харлан розповіла про розлучення із чоловіком / Фото: instagram/olgakharlan

Ольга Харлан нещодавно відверто розповіла про те, що молодик приревнув її до партнера по "Танцю з зірками" Дмитра Дікусара .

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" олімпійська чемпіонка розкрила подробиці свого розлучення із першим чоловіком.

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Колега Дмитро Бойко допоміг фехтувальниці пережити розставання з молодою людиною, з якою Ольга зустрічалася до цього.

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Незабаром дружні стосунки переросли в романтичні і через кілька років стосунків Ольга та Дмитро вирішили одружитися.

Я його дуже любила, і він мене. Ми були разом 4,5 роки перед тим, як він мені зробив пропозицію. Мені здається, я вже так цього чекала, бо ми вже багато років разом і вже якийсь логічний кінець усьому цьому має бути такий, – зізналася олімпійська чемпіонка.

Скріншот – відео

Шлюб спортсменів тривав лише 2 роки, після чого Дмитро вирішив переїхати до США, а Ольга – залишитися в Україні. але побудувати відносини з відривом виявилося для пари дуже складно.

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Коли ми не бачилися сім'я місяців, я зрозуміла, що, швидше за все, це вже чужа людина , – відверто каже Харлан.

Останньою точкою стало те, що Дмитро вкотре не приїхав на день народження дружини. Після цього Харлан запропонувала чоловікові розлучитись остаточно.

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