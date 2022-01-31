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Юлія Саніна злягла з хворобою: співачці доведеться скасувати виступи

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 11:17
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Фронтвумен гурту The Hardkiss опинилася у ліжку з високою температурою і слабкістю. Співачка підозрює, що могла захворіти на грип чи коронавірус
Юлія Саніна підозрює, що захворіла на грип
Юлія Саніна підозрює, що захворіла на грип / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна, яка нещодавно презентувала новий кліп на пісню "Сестра", поскаржилася шанувальникам на погане самопочуття

Про свій стан виконавиця розповіла на своїй сторінці у Instagram.

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І ось я подумала, що позаду всі наші пригоди і всі наші неприємності ... але ні – 38,5, – поділилася Instastories співачка.

Скріншот – instagram.com/the_hardkiss

Як повідомила Саніна, крім високої температури у неї також спостерігається слабкість та сильний головний біль.

Солістка The Hardkiss зізналася, що дуже засмучена, оскільки найближчими днями у неї була запланована низка важливих заходів, серед яких виступи гурту та допрем'єрний показ фільму "Найкращі вихідні".

Якщо завтра не станеться дива, і я не прокинуся здоровою, то, звичайно, доведеться скасувати ці заходи, – засмутилася виконавиця.

Саніна вже встигла зробити тест на коронавірус, який виявився негативним. Також співачка зробила експрес-тест на грип, а ось він натякнув, що співачка все ж таки підчепила хворобу.

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Скріншот – instagram.com/the_hardkiss

Найімовірніше, Юлія заразилася від свого сина Данила, який днями лише переніс застуду.

Нагадаємо, що попереду Юлію Саніну та Тіну Кароль чекає перевірка на інтуїцію у шоу "Ігри талантів".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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