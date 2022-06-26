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Заміна Виннику зростає! Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив Мережу (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
26 червня, 19:44
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Маленький Леон з Київської області вже став справжньою зіркою в Instagram. Хлопчик переспівав знаменитий хіт гурту "Океан Ельзи". До чого тут Олег Винник – читайте у матеріалі
Трирічний Леон з Ірпеня переспівав хіт "Океан Ельзи"/ Фото: instagram.com/bushasasha
Трирічний Леон з Ірпеня переспівав хіт "Океан Ельзи"/ Фото: instagram.com/bushasasha

Популярність до трирічного Леона з Ірпеня прийшла після того, як його батьки опублікували в Мережі відео, на якому хлопчик виконав пісню "Ой у лузі червона калина...". Всім відомо, що ця композиція вже стала культурним символом боротьби за незалежність України. А спільна версія треку від Pink Floyd та лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка очолила світові хіт-паради.

Тепер тато хлопчика став частіше ділитися в Instagram-аккаунті невеликими каверами сина на українських артистів Так, цього разу Леон переспівав хіт гурту "Океан Ельзи" – "Човен".

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На відео Леон весело їде велосипедом вулицею і співає рядки з пісні Святослава Вакарчука. Тепер хлопчик та його родина чекають на реакцію від автора хіта.

Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні, – написав під відео батько хлопчика.

Милий ролик не міг залишити когось байдужим, тож за кілька годин під ним зібралося понад дві сотні коментарів. А хтось навіть вирішив, що Леон незабаром замінить Олега Винника на сцені.

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  • "Лео – неймовірний"
  • "Зірка наша українська"
  • "Заміна Олегу Виннику росте! Лео красень!"
  • "Маленьке янголятко"
Скріншот – instagram.com/bushasasha

Нагадаємо, раніше зірковий патріотичний хіт "Ми з України" за кілька днів став народним.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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