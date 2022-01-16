Заплакана Ілона Гвоздьова повідомила, що застрягла у Грузії і не може повернутися до дітей

До Грузії українську танцівницю запросили для участі у "Танцях з зірками" як суддю. Там же виступила і Тіна Кароль, якій довелося співати англійською замість російської.
Фінал проєкту відбувся напередодні та Ілона Гвоздьова мала вилетіти з Тбілісі додому, але виявилося, що вона підхопила ковід.
В сторіс хореографка розповіла фолловерам, що хвороба протікає у легкій формі та згадала, що рік тому вже перенесла COVID-19.
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Гвоздьова розповіла, що у неї трохи підвищена температура, та загалом стан не найгірший. А ось морально танцівниці складно, адже вдома в Україні на неї чекають діти.
Найбільше хочу до дітей своїх, мені їх не вистачає, – сказала Ілона зі сльозами на очах.
До речі, у Тбілісі Ілона Гвоздьова не одна – разом із нею на самоізоляції перебуває її чоловік. А ще хореографка показала, як лікується від недуги – дихає парами чачі.
В останньому сезоні "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова відзначилася скандальними заявами на адресу MELOVINа та представників ЛГБТ-спільноти. Вона також дуже раділа, що співак покинув шоу до фіналу.