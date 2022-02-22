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Дружина Медведчука у Москві скаржиться Миколі Баскову на "хвилю хейту"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 19:16
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Напередодні увечері Оксана Марченко покинула Україну. Як стало відомо пізніше, вона вирушила до столиці Росії
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко вирушила до Москви
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко вирушила до Москви / Фото: Instagram, скріншот

19 лютого Оксана Марченко у супроводі охорони поїхала до Білорусі. Втім, довго вона там не затрималась і вже зараз перебуває у Росії.

22 лютого у Москві телеведуча зустрілася з російським співаком Миколою Басковим за його ж ініціативою.

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Під час діалогу Марченко "поскаржилась" Баскову, який їй шлях довелось подолати автомобілем напередодні.

Я до тебе мчуся правдами-неправдами, тому що літаки у нас скасували, я їду до тебе машиною. Я просто хочу запитати… Я стільки разів тебе запрошувала, чому б тобі не приїхати, зі мною не поїхати в паломництво? — запитала вона у співака.

Скріншот YouTube

У відповідь Басков сказав: "Я заборонений в Україні, я не можу приїхати. Я стою у списку людей, які чомусь загрожують національній безпеці України".

Нагадаємо, артист перебуває в базі "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону України при в'їзді до тимчасово окупованого Криму, а також за участь у пропагандистських заходах Кремля.

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Згодом Марченко заявила Баскову, що "зіткнулась з хвилями хейту", поки їхала до нього.

Я розумію, що у нас там хвилі ненависті... Це нібито якоюсь валютою стало. Хто більше кого зненавидить. Але я на це не звартаю уваги, – сказала Оксана.

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Нагадаємо, Насті Каменських з Потапом дорікнули за від'їзд з України на тлі загроз Росії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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