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Дружина Романа Сасанчина з донькою виїхала з України та дала пораду мамам: "Ідіть напролом до кордону"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 14:10
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Через війну в Україні 23-річна Іванна змушена було з двомісячною крихіткою виїхати до Польщі
Дружина Романа Сасанчина виїхала з двомісячною донькою до Польщі.
Дружина Романа Сасанчина виїхала з двомісячною донькою до Польщі. / Фото: instagram.com/annavi_i

В Україні вже більше тижня триває війна проти російських загарбників. Тож, задля безпеки, дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина з донькою Елізебет відправилась до Польщі.

Водночас сам Сасанчин залишився на батьківщині, адже чоловіки від 18 років не можуть покидати країну.

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Ми з Елізою в Польщі. Рома в Україні. Я не знаю, скільки ми будемо один без одного, я молю Бога, щоб це закінчилось якомога швидше, – написала Іванна.

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Також Іванна порадила кожній матусі з дитиною, якій менше року, їхати за кордон та не сумніватися у своєму виборі. Водночас кохана Сасанчина зізналась, що на кордоні панує хаос.

Моя порада, у кого є дитинка до року, не слухайте нікого, ідіть напролом до кордону, маєте повне право. Що робиться на коррдоні? Там повний хаос. Діти до року без черги ідуть. Але люди злі й дурні кричать, не пропускають і можуть затоптати… Жінка мала дитинку 9 днів, її не пропустили люди, – пояснила Іванна.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, багато українських зірок взяли до рук зброю та встали на захист батьківщини. Зокрема, до лав тероборони долучились Микита Добринін, Тамерлан, Володимир Остапчук та інші.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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