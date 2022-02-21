Зібров зізнався, на яких зірок заглядається в Instagram: "Якщо гарні, чого б не подивитися"

64-річний народний артист України активно веде свій профіль у соцмережі та не пропускає жодного посту селебрітіс

На якого зі знаменитостей підписаний в Instagram Павло Зібров / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/pavlo_zibrov

У Павла Зіброва, який розповів, на що вистачає його зарплати, наразі понад 110 тисяч фоловерів. Співак зізнається, що вже не уявляє свого життя без популярної соцмережі.

На сторінці Павла Миколайовича понад 800 публікацій. Це переважно кадри зі зйомок та виступів, світлини із сім'єю та колегами. Артист також був підписаний на багатьох зарубіжних знаменитостей.

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І Джей Ло, і Кардашьян. А вони мені подобаються. Я ж все-таки не тільки артист, я і чоловік, мужчина. Дивишся на них, викликають в мене емоції такі правильні, чоловічі, – говорить Зібров на телеканалі "Україна" і додає, – я підписаний ще і на рецепти. І я своїм друзям скидаю. Тому що я сам куховарити люблю страшенно. Тому сам збираю рецепти цікаві, на собі провіряю. Михайлу Михайловичу Поплавському скидаю, аякже? Він же теж куховарить!

Павла Зіброва підписано на Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Часом, зізнається Зібров, йому пишуть прихильниці, надсилають відверті світлини, але про це він дружині не завжди розповідає.

Навіщо її дратувати, нервову систему підривати? Вона і так живе з артистом 28 років. З чоловіком…наче так непоганим, 1.90 зріст, композитор, народний. Тому зайві вліво-вправо рухи непотрібно їй. Було, що ревнувала, типу: "Що ти так довго сидиш, можливо там дівчат роздивляєшся, Павло?". Якщо ж гарні дівчата, то чого б не подивитися на них? Лопес, наприклад, її форми. Але вона розуміє, що це зараза, яка тебе затягує, і цікава зараза!, – поділився співак.

Раніше Павло Зібров розповів, що його хіт "Женщина любимая" – не про дружину Марину, як думають багато шанувальників.

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Павло Зібров показав архівні фото із донькою / Фото: Facebook Павла Зіброва

Насправді ж, композиція народилася рано-вранці, коли Зіброву вдалося заспокоїти дочку і вона заснула.

Всі думають, що я цю пісню присвятив дружині. Але насправді вона присвячена моїй дочці Діані. Коли їй був місяць-півтора, я був поруч з нею вночі – годував, міняв підгузки, а поруч лежали вірші цієї пісні. Мені все не вдавалося написати музику. А дочка ніяк не хотіла засинати, – зізнався артист.

Дивіться, як зараз виглядає доросла дочка Павла Зіброва.