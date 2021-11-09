Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Що з Надею?

Скандал з Талашком

Донька Началової

Дівчина Каньє

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Злата Огнєвіч зізналася, чому понад вісім років не їсть м'ясо

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 17:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома виконавиця поділилася зі своїми підписниками нестандартними харчовими звичками. Від яких продуктів вона назавжди відмовилася – чим їх замінила
Злата Огневич
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч, яка відреагувала на хейт у Мережі, здивувала шанувальників цікавим фактом про себе, виявляється, співачка вже тривалий час повністю виключила м'ясо зі свого раціону.

Якоїсь миті я зрозуміла, що мені не хочеться більше вживати в їжу цей продукт, – згадує виконавиця.

Але артистка переконує, що зовсім не через жалість до тварин вісім років тому ухвалила таке рішення, а виключно спираючись на свої відчуття.

Реклама

Мені був неприємний смак, неприємний аромат, головне, мені було некомфортно це тяжке відчуття всередині, відчуття тяжкості у шлунку, набряклість, – ділиться Злата.

Навіть на проекті "Холостячка" один із учасників приготував їй на сніданок веганське м'ясо. Але повністю вегетаріанкою Огнєвіч не стала. М'ясо – єдиний продукт тваринного походження, який вона зараз не їсть.

Я вживаю морепродукти в їжу, я вживаю яйця, також їм сир. Відсутність м'яса в раціоні замінила я вітамінами. Нікого не закликаю до такого, взагалі вивчіть це питання бажано з лікарем, почитайте інформацію. Але я вважаю, що це токсини, мені без нього краще, – розповідає співачка.

Рівно через рік після відмови від м'яса Злата не змогла носити вироби з хутра:

Реклама

Я зовсім не ідеальна у питанні споживання, але вже набагато свідоміше підходжу до цього, – каже виконавиця.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти