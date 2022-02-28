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Наталія Васько повінчалась з коханим у вирішальний час боротьби з "рашистською навалою" (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 22:24
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Українська акторка, без якої не обходиться жоден популярний серіал, 28 лютого стала дружиною свого обранця Андрія Шестова
Акторка Наталія Васько сьогодні стала дружиною свого коханого Андрія Шестова.
Акторка Наталія Васько сьогодні стала дружиною свого коханого Андрія Шестова. / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

49-річна Наталія Васько оголосила про вінчання із бізнесменом Андрієм Шестовим у Instagram. На заході були пристуні лише близькі пари.

Артистка пояснила, чому вони вирішили зробити цей важливий крок саме зараз, під час війни в Україні, яку розпочала РФ. Також вона поділилась зворушливими фото.

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Ми з Андрієм сьогодні повінчалися! В цей вирішальний час боротьби за Волю і Незалежність від рашистської навали, хочу бути серцем, душею і духом з тобою, мій коханий!, – написала Васько.

Наталія Васько – українська акторка кіно, театру та телебачення, телеведуча. Знімалась у таких проєктах: "Гнізда горлиці", "Крути 1918", "Кріпосна", "Доброволець" та інших. У 1997 році у артистки народилась донька Юлія.

Вісім років акторка зустрічалась з бізнесменом Андрієм Шестовим. В одному з інтерв'ю Васько зізнавалася, що коханий недоноразово їй освідчувався, але закохані не могли одружитися через конфлікт Андрія з ексдружиною. Колишня Шестова стверджувала, що Наталія забрала чоловіка із сім'ї, через неї діти залишилися без батька, а сам Андрій не дає грошей на дітей. Чим закінчився конфлікт – невідомо. Але пара таки змогла поєднати свої серця у такий важкий час. Любов переможе зло

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Вже п'ятий день українська армія обороняє нашу країну від загарбників. Водночас українські зірки щосили підтримують Україну, закликаючи окупантів до припинення війни. Зокрема, Олександра Зарицька у сльозах звернулася до громадян Росії та Білорусі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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