Зірка "Сватів" Ганна Кошмал розкрила секрет своєї худорлявості, і річ не в дієті

Акторка хоч і рідко хизується своєю фігурою у Мережі, однак шанувальникам вдається помічатити її ідеальні параметри. У чому ж секрет зірки – читайте нижче

Акторка Ганна Кошмал розповіла у Мережі, як їй вдається бути такою стрункою. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Ганна Кошмал, яка поділилась рідкісним фото з сімейного відпочинку, вирішила зізнатись фоловерам у Instagram, як їй вдається завжди бути стрункою. Одразу зазначимо, що причина не у спорті та дієті.



У Instastories зірка серіалу "Свати", новий сезон якого покажуть на російському ТБ, вирішила відповісти на запитання підписників, які їх дуже цікавлять.

Один із фоловерів запитав у Ганни: "У чому секрет стрункої фігури?". Натомість Кошмал зізналась, що просто вона займається йогою та не вживає м’ясо.

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Як завжди. Веганство та йога, – поділилась секретом з шанувальниками знаменитість.

Зазначимо, що Ганна Кошмал прикріпила своє фото у Instastories. На світлині вона постала у тендітному чорному роздільному купальнику, який чітко підкреслював її розкішну фігуру.

Ба більше, у акторки добряче помітно пружний прес та апетитні стегна.

Фото: скріншот instagram/smorkovkina

Окрім того, знаменитість розповіла, що зранку вона випиває склянку гарячої води, яку кип'ятить п'ять хвилин. Також вона п'є кип'ячену воду упродовж дня, беручи її з собою в термоз.

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Фото: скріншот instagram/smorkovkina

Цей простий спосіб чудово виводить токсини з організму. Важливо не кількість, а частота прийому – кожні півгодини робити ковток такої води, – пояснює Кошмал.

Нагадаємо, раніше з Ані Лорак стався курйозний випадок. Так, артистка хотіла похвалитися фігурою у спортзалі, але попалася на використанні фотошопу.