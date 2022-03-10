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Зірковий ректор Михайло Поплавський виганяє студентів із бомбосховища під час війни

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 21:08
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Михайло Поплавський та університет культури, який вже давно охрестили "поплавком", потрапили в центр скандалу – студентів вишу виганяють із гуртожитку у розпал війни
Михайло Поплавський виганяє студентів із гуртожитку під час війни
Михайло Поплавський виганяє студентів із гуртожитку під час війни / Фото: Instagram

Війна в Україні застала тисячі людей по всій країні зненацька. Так сталося і зі студентами Київського університету культури, які вимушено залишились у Києві.

Наразі студенти знаходять у бомбосховищі під гуртожитком. Проте, як розповіли самі мешканці, ректор університету Михайло Поплавський попросив їх терміново залишити укриття і їхати додому.

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У Мережі з'явилося відеозвернення студентів КУКу, в якому вони розповіли, що виселити їх із укриття намагаються всіма силами і навіть пропонують гроші.

Сайту "Сьогодні" вдалося поспілкуватися з однією зі студенток і почути з перших вуст усі подробиці скандалу в університеті.

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Так, дівчина розповіла, що в перший день війни всіх мешканців гуртожитку одразу перемістили до бомбосховища. При цьому облаштуванням нового житла студенти займалися самостійно. Поставкою продовольства, води та медикаментів займався завідувач гуртожитку.

Тільки на 10-й день війни про нас згадав Михайло Михайлович, він навіть приїхав до нас. А потім прийшла гуманітарка, де були прострочені сосиски. Також приїхала молочка, вона навіть була не прострочена, та інші продукти, ми за це дуже вдячні, – розповіла студентка.

За словами нашої співрозмовниці, після візиту ректора їх стали наполегливо просити, щоб вони роз'їхалися додому.

На нас почали морально тиснути декани та наші куратори з наполегливим проханням поїхати. Залякуючи, нам почали розповідати, що зараз нам у бомбосховищі перебувати небезпечно і ми маємо повернутися до себе додому. Хочу зазначити, що ті, хто зараз перебувають у бомбосховищі, це люди, яким просто нікуди поїхати. Вони з Херсона, Сум, Чернігова, Донецької та Луганської областей. Я живу на кордоні з Придністров'ям. Це люди, які просто не можуть повернутися додому зараз, – поділилася студентка.

Гроші за від'їзд та шантаж

Також, за словами студентів, Михайло Поплавський під час зборів запропонував їм гроші, якщо вони залишать бомбосховище.

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На зборах нам пообіцяли по 20 тисяч гривень , 10 один траншем, і 10 – іншим, якщо ми виїжджаємо. Після цього, коли ми подумали і вирішили погодитись, і запитали про кошти, нам сказали, що видадуть по 2 тисячі і не більше. Мені надіслали 3 тисячі гривень , але іншим написали, що жодної інформації про переказ коштів не було, – розповіла студентка.

Студентам пообіцяли, що свої гроші вони отримають гарантовано, бо будуть люди, які займатимуться саме цим питанням.

Проте, як виявилось, це не всі скандальні подробиці події. Співрозмовниця сайту "Сьогодні" також розповіла про погрози з боку Поплавського.

Михайло Михайлович сказав, що ми можемо залишитись, але тоді хлопців кинуть під Ірпінь на гарматне м'ясо, або в іншу гарячу точку. А на дівчат має свої плани – забере їх волонтерити. Мені він запропонував поїхати до Ятрані, – поділилася дівчина.

Відповідь університету

В адміністрації КУКу довго чекати не стали і вже встигли опублікувати офіційну відповідь на звинувачення студентів.

Пресслужба університету заявляє, що всім учням, які залишилися у Києві, запропонували виїхати до гуртожитку Львівської філії університету, де зараз безпечніша ситуація. Крім того, крім продуктів харчування та всього необхідного для проживання, студентам нададуть матеріальну допомогу.

Безпека студентів, збереження життя кожної дитини для Університету культури – першочергове завдання! Ми евакуюємо студентів до Львівської філії університету культури. Зберігаємо спокій та приймаємо зважені рішення! – сказав Поплавський в офіційній відповіді.

Раніше Оля Полякова закликала весь світ не мовчати про війну в Україні. Також Потап заявляв, що "Нам не потрібен "російський світ".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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