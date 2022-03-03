Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Скільки людей загине заради амбіцій плешивого імперця? Оля Полякова закликає не мовчати про війну

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 22:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Закликів до російських та білоруських громадян з проханням не мовчати про війну в Україні стає дедалі більше. Українські зірки намагаються залучити всю свою аудиторію до поширення інформації
Оля Полякова закликає весь світ не мовчати про війну в Україні
Оля Полякова закликає весь світ не мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова записує вже не перше звернення до російського народу та президента Росії Володимира Путіна. А напередодні співачка привітала з днем народження дочку Машу і розповіла, як це дізнаватись про війну в такому юному віці.

У своєму Instagram Полякова знову звернулася до всіх жителів Росії, Білорусі та Європи з проханням максимально поширити правду про те, що зараз відбувається в Україні.

Реклама

Ви бачите, що правда на нашому боці! Говоріть про це своїм рідним у Росії, показуйте їм відео про бомбардування, про смерті, про полонених, про трупи російських солдатів, яких покинули і зрадили. Зараз хочуть зрадити весь російський народ, зібрати величезну армію та пустити її в це пекло. Скільки людей загине заради амбіцій плешивого імперця?! – заявила у своєму зверненні виконавиця.

Полякова вкотре наполягла на тому, що кожна публічна людина, кожен небайдужий може допомогти зупинити війну в Україні та загибель тисяч безневинних жертв.

Нехай бойкотують, не пускають своїх чоловіків та дітей на цю війну! Розмовляйте з ними, показуйте фото та відео! Ви також можете зупинити цю війну – кожне зусилля, кожен крок важливий! – закликала всіх Оля Полякова.

Раніше Мілла Йовович емоційно висловилася про війну Росії проти України. Також Джим Керрі виступив проти російської агресії.

Реклама

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти