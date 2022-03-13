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270-кілограмовий син Нікаса Сафронова протестує проти закриття McDonald's у Москві

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 18:42
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Відхід McDonald's з російського ринку став справжньою трагедією для сина художника Нікаса Сафронова. Лука Сафронов-Затравкін вийшов на протест і був затриманий поліцією
Сын Никаса Сафронова вышел на протест против закрытия McDonald’s
Сын Никаса Сафронова вышел на протест против закрытия McDonald’s / Фото: Instagram

Поки що одні російські зірки у сльозах прощаються з Instagram , інші протестують проти закриття ресторанів швидкого харчування

Син російського художника Нікаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкін вийшов на одиночний пікет проти закриття McDonald's у Москві.

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У Мережі почали з'являтися відео, на яких видно, що піаніст прикував себе наручниками до дверей ресторану і вимагав не закривати фаст-фуд, адже він серйозно постраждає.

Я виступаю сьогодні з протестом проти того, що мій спосіб життя постраждає, проти санкцій, які вводять. Я народився 31 жовтня 1990, McDonald's відкрився, а завтра McDonald's йде. Я вважаю, що це зрада, адже всі свої гроші я віддавав їм, – заявив Сафронов-Затравкін.

За словами музиканта, відхід мережі з російського ринку означає те, що багатьом людям доведеться змінити свій спосіб життя і відмовитися від своїх переконань.

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Він переконаний, що санкції, які вводять у Росії, не повинні стосуватися звичайних людей і змінювати їх спосіб життя.

Я був змушений прийти сюди, тому що я маю поміняти весь свій спосіб життя. Я маю обмежувати себе, а я не хочу це робити насильно. Це насильство над моєю совістю, над моїм вибором! Це насильство проти мене, простої людини, – висловився піаніст.

Через деякий час після початку пікету до Сафронова підійшли співробітники поліції та під руки повели його.

Вони не мають права закритися! Те, що вони закриються це акт ворожості, акт насильства до мене і всіх моїх співгромадян, – вигукнув наостанок музикант.

Нагадаємо, що раніше на санкції проти Росії поскаржилася журналіст Ксенія Собчак , Вона заявила, що обмеження не повинні торкатися цивільних.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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