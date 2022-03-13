270-килограмовый сын Никаса Сафронова протестует против закрытия McDonald’s в Москве

Уход McDonald’s с российского рынка стал настоящей трагедией для сына художника Никаса Сафронова. Лука Сафронов-Затравкин вышел на протест и был задержан полицией

Сын Никаса Сафронова вышел на протест против закрытия McDonald’s / Фото: Instagram

Пока одни российские звезды в слезах прощаются с Instagram, другие протестуют против закрытия ресторанов быстрого питания.

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин вышел на одиночный пикет против закрытия McDonald’s в Москве.

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В Сети стали появляться видео, на которых видно, что пианист приковал себя наручниками к двери ресторана и требовал не закрывать фаст-фуд, ведь от этого он серьезно пострадает.

Я выступаю сегодня с протестом против того, что мой образ жизни пострадает, против тех санкций, которые вводят. Я родился 31 октября 1990 года, McDonald’s открылся, а завтра McDonald’s уходит. Я считаю, что это предательство, ведь все свои деньги я отдавал им, – заявил Сафронов-Затравкин.

По словам музыканта, уход сети с российского рынка означает то, что многим людям придется поменять свой образ жизни и отказаться от собственных убеждений.

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Он убежден, что санкции, которые вводят в России не должны касаться обычных людей и менять их образ жизни.

Я был вынужден прийти сюда, потому что я должен поменять весь свой образ жизни. Я должен ограничивать себя, а я не хочу это делать насильно. Это насилие над моей совестью, над моим выбором! Это насилие против меня, простого человека, – высказался пианист.

Спустя некоторое время после начала пикета, к Сафронову подошли сотрудники полиции и под руки увели его.

Они не имеют права закрыться! То, что они закроются это акт враждебности, акт насилия ко мне и ко всем моим согражданам, – выкрикнул напоследок музыкант.

Напомним, что ранее на санкции против России пожаловалась журналист Ксения Собчак, она заявила, что ограничения не должны затрагивать гражданских.

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