42-річна Дженніфер Лав Г'юїтт стала мамою втрете

Зірка фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа" і серіалу "Та, що говорить з привидами" повідомила про третю вагітність в травні цього року

Дженніфер Лав Хьюітт народила третю дитину / Фото: Getty Images

Бебі-бум триває. Нещодавно Карди Бі стала мамою вдруге. А тепер радісною новиною про поповнення в сімействі поділилася Дженніфер Лав Г'юїтт. Актриса опублікувала фото в Instagram, зроблене під час вагітності. Зірка розмістила знімок свого живота з написом "Це хлопчик" і "Майже готовий".

Кажуть, що жінки залишають свої тіла під час пологів. Вони подорожують до зірок, щоб забрати душі своїх немовлят, і разом повернутися в цей світ. Для мене було величезною честю забрати тебе, Ейдан Джеймс. Тепер повернемося до обіймів і відпочинку, – написала Дженніфер.

Скріншот: Instagram

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У 2013 році Дженніфер Лав Г'юїтт вийшла заміж за актора Брайана Хеллісея. Через кілька днів після весілля у подружжя народилася дочка Отем. Через півтора року – син Аттікус. Актриса зізналася, що старші діти часто цікавилися, чи збирається вона подарувати їм братика або сестричку.

Дженніфер раніше поділилася, що вони з чоловіком давно планували третю дитину, але не очікували, що малюк з'явиться на світ в такий складний час, як пандемія коронавірусу.

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