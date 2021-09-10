Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Алішер відповів СБУ

Міддлтон зникла

Одкровення Зіброва

Кіно у Венеції

Лоуренс вагітна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

42-річна Дженніфер Лав Г'юїтт стала мамою втрете

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 11:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа" і серіалу "Та, що говорить з привидами" повідомила про третю вагітність в травні цього року
Дженніфер Лав Хьюітт народила третю дитину
Дженніфер Лав Хьюітт народила третю дитину / Фото: Getty Images

Бебі-бум триває. Нещодавно Карди Бі стала мамою вдруге. А тепер радісною новиною про поповнення в сімействі поділилася Дженніфер Лав Г'юїтт. Актриса опублікувала фото в Instagram, зроблене під час вагітності. Зірка розмістила знімок свого живота з написом "Це хлопчик" і "Майже готовий".

Кажуть, що жінки залишають свої тіла під час пологів. Вони подорожують до зірок, щоб забрати душі своїх немовлят, і разом повернутися в цей світ. Для мене було величезною честю забрати тебе, Ейдан Джеймс. Тепер повернемося до обіймів і відпочинку, – написала Дженніфер.

Скріншот: Instagram
Реклама

У 2013 році Дженніфер Лав Г'юїтт вийшла заміж за актора Брайана Хеллісея. Через кілька днів після весілля у подружжя народилася дочка Отем. Через півтора року – син Аттікус. Актриса зізналася, що старші діти часто цікавилися, чи збирається вона подарувати їм братика або сестричку.

Дженніфер раніше поділилася, що вони з чоловіком давно планували третю дитину, але не очікували, що малюк з'явиться на світ в такий складний час, як пандемія коронавірусу.

Ще новини по темі:

Реклама

Дивіться сюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Українстка прем'єра. Драма "Відблиск"
Чому глядачі аплодували 10 хвилин
Всі обговорюють
Концерт "Мумій Троля" в Києві
Що там було?
Як вам образ Леді Ле?
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти