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50-річний Леонід Барац став дідом!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 14:10
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Зірка "Квартет И" Леонід Барац поділився зі світом своєю радістю: він уперше став дідом!
Артист приймає вітання
Артист приймає вітання / Фото: Інстаграм Леоніда Бараца

Сьогодні ми повідомляли про те, що співак Олександр Сєров став дідом але це не всі новини про поповнення в сім'ях зірок. На своїй сторінці у Інстаграм Леонід Барац повідомив, що тепер носить звання дідуся. Його дочка Ліза подарувала йому онучку, малу назвали Сонею.

Новоспечений дідусь поділився своєю радістю зі світом:

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Донька Леоніда Бараца
Донька Леоніда Бараца / Фото: Інстаграм Леоніда Бараца

Акуратно, ніжно і навіть весело Ліза народила Соню. Дочка, я щасливий за тебе (і за себе), тепер люблю тебе на одну людину більше. Бене, я тебе вітаю! — звернувся Леонід до зятя. — Дівчата у надійних руках. Буде багато всього щасливого та різного. Щасливого буде більше! Соня, ласкаво просимо!

Зять актора
Зять актора / Фото: Інстаграм Леоніда Бараца

У це складно повірити, але 50-річний Леонід Барац – тепер дідусь! І тепер він приймає численні вітання від шанувальників.

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Родина доньки Леоніда Бараца
Родина доньки Леоніда Бараца / Фото: Інстаграм Леоніда Бараца

Коротко про особисте життя Леоніда Бараца

Відомий російський актор Леонід Барац з 1991 по 2015 рік був одружений з актрисою Ганною Касаткіною. У шлюбі народилися дві дочки: Єлизавета та Єва. Восени 2015 року стало відомо, що шлюб акторів добіг кінця, але їм з колишньою дружиною вдалося залишитися в добрих стосунках і навіть разом працювати.

З 2016 року Леонід перебував у стосунках із психологом із Києва Ганною Моїсеєвою. У цьому шлюбі народився син Марко. Але в інтерв'ю Дмитру Гордону 2020 року артист розповів, що більше не проживає разом із другою дружиною.

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Леонід Барац тепер дідусь
Леонід Барац тепер дідусь / Фото: Інстаграм Леоніда Бараца

Також вам будуть цікаві версії, як Кайлі Дженнер могла назвати сина .

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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