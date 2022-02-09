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50-летний Леонид Барац стал дедом!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 14:10
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Звезда "Квартет И" Леонид Барац поделился с миром своей радостью: он впервые стал дедом!
Артист принимает поздравления
Артист принимает поздравления / Фото: Инстаграм Леонида Бараца

Сегодня мы сообщали о том, что певец Александр Серов стал дедом, но это не все новости о пополнении в семьях звезд. На своей странице в Инстаграм Леонид Барац сообщил, что теперь носит звание дедушки. Его дочь Лиза подарила ему внучку, малышку назвали Соней.

Новоиспеченный дедушка поделился своей радостью с миром:

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Дочь Леонида Бараца
Дочь Леонида Бараца / Фото: Инстаграм Леонида Бараца

Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя), теперь люблю тебя на одного человека больше. Бен, я тебя поздравляю! — обратился Леонид к зятю. — Девочки в надежных руках. Будет много всего счастливого и разного. Счастливого будет больше! Соня, добро пожаловать!

Зять актера
Зять актера / Фото: Инстаграм Леонида Бараца

В это сложно поверить, но 50-летний Леонид Барац – теперь дедушка! И теперь он принимает многочисленные поздравления от поклонников.

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Семья дочери Леонида Бараца
Семья дочери Леонида Бараца / Фото: Инстаграм Леонида Бараца

Коротко о личной жизни Леонида Бараца

Известный российский актер Леонид Барац с 1991 по 2015 год был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке родились две дочери: Елизавета и Ева. Осенью 2015 года стало известно, что брак актеров подошел к концу, но им с бывшей супругой удалось остаться в хороших отношениях и даже вместе работать.

С 2016 года Леонид состоял в отношениях с психологом из Киева Анной Моисеевой. В этих отношениях родился сын Марк. Но в интервью Дмитрию Гордону в 2020 году артист рассказал, что больше не проживает вместе со второй женой.

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Леонид Барац теперь дедушка
Леонид Барац теперь дедушка / Фото: Инстаграм Леонида Бараца

Также вам будут интересны версии, как Кайли Дженнер могла назвать сына.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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