7-летнего сына Стаса Пьехи, которого избила женщина, выписали из больницы

Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Мальчика выписали из больницы
Сына Стаса Пьехи отпустили домой из больницы / Фото: instagram.com/wolfieha
7-летнего Петю избила соседка, вследствие чего у мальчика диагностировали множество травм. Напомним, что сын Стаса Пьехи вместе с мамой отправился на отдых в коттеджный поселок, где подвергся физическому насилию со стороны супруги известного футбольного судьи Владислава Безбородова Натальи.
Экс-супруга певца Наталья Горчакова сообщила, что Петю отпустили из больницы, мальчик будет продолжать лечение дома.
Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой, — поделилась Горчакова в Instagram.
Инна Петрова
Редактор
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net. Больше статей автора