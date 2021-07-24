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7-летнего сына Стаса Пьехи, которого избила женщина, выписали из больницы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 июля, 11:17
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Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Мальчика выписали из больницы
Сына Стаса Пьехи отпустили домой из больницы
Сына Стаса Пьехи отпустили домой из больницы / Фото: instagram.com/wolfieha

7-летнего Петю избила соседка, вследствие чего у мальчика диагностировали множество травм. Напомним, что сын Стаса Пьехи вместе с мамой отправился на отдых в коттеджный поселок, где подвергся физическому насилию со стороны супруги известного футбольного судьи Владислава Безбородова Натальи.

Экс-супруга певца Наталья Горчакова сообщила, что Петю отпустили из больницы, мальчик будет продолжать лечение дома.

Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой, — поделилась Горчакова в Instagram.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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