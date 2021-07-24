7-летнего сына Стаса Пьехи, которого избила женщина, выписали из больницы

Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Мальчика выписали из больницы

Сына Стаса Пьехи отпустили домой из больницы / Фото: instagram.com/wolfieha

7-летнего Петю избила соседка, вследствие чего у мальчика диагностировали множество травм. Напомним, что сын Стаса Пьехи вместе с мамой отправился на отдых в коттеджный поселок, где подвергся физическому насилию со стороны супруги известного футбольного судьи Владислава Безбородова Натальи.

Экс-супруга певца Наталья Горчакова сообщила, что Петю отпустили из больницы, мальчик будет продолжать лечение дома.