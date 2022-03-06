Філіп Кіркоров залишив хворого батька в Росії та поїхав за кордон

Швидкі від'їзди російських зірок продовжуються. Кажуть, що Кіркоров поспішив відлетіти за кордон, незважаючи на хворобу батька

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Схоже, що король російської естради вирішив наслідувати приклад Алли Пугачової, яка відлетіла з Росії, і теж вирушив подалі від Москви.

Проте, як пишуть російські Telegram-канали, 89-річний батько артиста Бедрос Кіркоров зараз перебуває у лікарні. У нього вдруге виявили коронавірус.

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Крім того, за словами журналістів, у Кіркорова-старшого почалися проблеми із серцем, тому його перевели до кардіологічного відділення.

Але схоже, навіть хвороба батька не змогла зупинити втечу Філіпа Кіркорова за кордон. Очевидно, артист не хоче жити в країні з європейськими санкціями та лідером-диктатором, якого сам колись підтримував. Щоправда, і про війну в Україні Кіркоров також не говорить.

Не лише Кіркоров, а й багато інших російських знаменитостей продовжують мовчати про російське вторгнення на територію України.

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Але все ж таки нагадаємо, що серед російських зірок виявилася достатня кількість людей, що думають.