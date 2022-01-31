Адель знову скасувала концерти через проблеми в особистому житті: фанати чекають на сумний хіт

Американська співачка вкотре відмовилася від проведення свого концерту. Цього разу стала відома реальна причина такої поведінки.

Адель скасувала концерти через проблеми з бойфрендом / Фото: Getty Images

Адель знову обдурила фанатів та скасувала майбутнє шоу на премії BRIT Awards. Кілька днів тому співачка також перенесла концерт у Лас-Вегасі нібито через епідеміологічну ситуацію .

Схоже, пандемія пішла на руку виконавиці, адже тепер вона використовує коронавірусну статистику як прикриття своїх особистих проблем.

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Інсайдери повідомили виданню Daily News, що справжня причина скасування всіх виступів Адель криється у її постійних скандалах бойфрендом, баскетбольним агентом Річем Полом.

Адель і Річ Пол / Фото: Getty Images

За словами інформаторів, виконавиця та спортивний агент останнім часом не можуть порозумітися і постійно сваряться. Через це Адель ніяк не може налаштуватися на роботу та продовжити виступати. Мабуть, звідси й скандали співачки із її творчою командою.

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Відносини Адель та Річа Пола почалися після розлучення співачки з екс-чоловіком Саймоном Конеккі. У вересні 2021 року співачка офіційно заявила про те, що дійсно зустрічається зі спортивним агентом.

Адель та Річ Пол / Фото: instagram.com/adele

Схоже, що незабаром фанати виконавиці знову почують кілька сумних треків від Адель.

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Нагадаємо, у листопаді Адель після розлучення з чоловіком повернулася з першим за шість років альбомом. Вона присвятила його синові.