Адель знову скасувала концерти через проблеми в особистому житті: фанати чекають на сумний хіт

Адель знову обдурила фанатів та скасувала майбутнє шоу на премії BRIT Awards. Кілька днів тому співачка також перенесла концерт у Лас-Вегасі нібито через епідеміологічну ситуацію .
Схоже, пандемія пішла на руку виконавиці, адже тепер вона використовує коронавірусну статистику як прикриття своїх особистих проблем.
Інсайдери повідомили виданню Daily News, що справжня причина скасування всіх виступів Адель криється у її постійних скандалах бойфрендом, баскетбольним агентом Річем Полом.
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За словами інформаторів, виконавиця та спортивний агент останнім часом не можуть порозумітися і постійно сваряться. Через це Адель ніяк не може налаштуватися на роботу та продовжити виступати. Мабуть, звідси й скандали співачки із її творчою командою.
Відносини Адель та Річа Пола почалися після розлучення співачки з екс-чоловіком Саймоном Конеккі. У вересні 2021 року співачка офіційно заявила про те, що дійсно зустрічається зі спортивним агентом.
Схоже, що незабаром фанати виконавиці знову почують кілька сумних треків від Адель.
Нагадаємо, у листопаді Адель після розлучення з чоловіком повернулася з першим за шість років альбомом. Вона присвятила його синові.