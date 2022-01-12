Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Топ-сериал

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Аффлек зізнався, чому фільм Джилі став для нього доленосним. І справа не лише у романі з Джей Ло

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 08:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час нового інтерв'ю Бен Аффлек поділився новими одкровеннями про період, коли розпочався його роман із Дженніфер Лопес
/ Фото: Instagram

Голлівудська пара познайомилася на знімальному майданчику кримінальної мелодрами "Джилі". Роман пари розвивався стрімко, до Аффлека і Лопеса була прикута вся увага преси. Тим не менш, фільм провалився у прокаті. Актор із усієї цієї історії виніс урок.

Під час інтерв'ю своєму кращому іншому Метт Деймон для видання Entertainment Weekly пояснив, як кримінальна мелодрама вплинула на його життя.

Реклама

Якби реакція на "Джилі" не трапилася, я б, напевно, не вирішив: "У мене немає іншого шляху, окрім режисури", і це виявилося справжнім коханням всього мого професійного життя. Тож у цьому сенсі це подарунок. І я познайомився з Дженніфер Лопес, стосунки з якою були дуже значущі для мене на той момент.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес у фільмі "Джилі"
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес у фільмі "Джилі" / Фото: Instagram

Бен Аффлек дуже переживав, що журнали з ним та Джей Ло на обкладинці продаються краще, ніж квитки на фільм за його участю. Актор не хотів, щоб усі говорили лише про його особисте життя. Саме завдяки тому періоду у своєму житті він вирішив ризикувати та пробувати себе у режисурі.

Я напевно витягнув більше уроків з невдач, ніж з успіхів, – зізнався актор

Нагадаємо, нещодавно Бен Аффлек назвав возз'єднання з Дженніфер Лопес. одним із найкращих рішень у житті.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому, 12 січня 1907 року, у Житомирі з'явився на світ видатний український учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування та кораблебудування.
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти