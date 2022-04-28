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Зірка "Людини-павука" йде з кіно після зйомок у непростому серіалі

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 15:10
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Популярний актор зізнався, що більше не готовий працювати у такому режимі
Актор озвучив бажання взяти паузу
Актор озвучив бажання взяти паузу / Фото: Getty Images, скриншот

Останнім часом все частіше почала з'являтися інформація про те, що голлівудські зірки змінюють вектор свого життя, роблячи ставку на особисте або на зміну діяльності. Так, раніше ми повідомляли інформацію про завершення кар'єри Брюса Вілліса через проблеми зі здоров'ям, а також про таке ж рішення у зірки "Гаррі Поттера". Тепер повідомляється, що кидає кіно актор Ендрю Гарфілд.

Шанувальники 38-річного Ендрю Гарфілда приголомшені його новою заявою. Видання Variety повідомляє, що після зйомок міні-серіалу "Під прапором небес" Ендрю Гарфілд, який зіграв побожного детектива, що розслідує вбивство, почав сумніватися у доцільності своєї віри, прийняв важливе рішення – зробити паузу у кар'єрі.

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Поки що невідомо, чим закінчиться для актора ця перерва – кардинальною зміною діяльності (Редкліфф, наприклад, тепер буде режисером) або новим життям поза камерами. Про бажання зав'язати із кіно актор повідомив під час промо-кампанії серіалу.

Я збираюся відпочити. Мені потрібно перебудуватися і переглянути, що я хочу робити далі, і ким я хочу бути, і просто побути звичайною людиною певний час.

Ендрю Гарфілд
Ендрю Гарфілд / Фото: Getty Images

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Також є чутки, що бажання зупинитися в роботі в кіно може бути викликане бажанням налагодити особисте життя, адже недавно він розлучився з моделлю Аліссою Міллер. Час покаже.

Нагадаємо, ви могли бачити "Хлопчик А", "З міркувань совісті", "Очі Теммі Фей", "Тік-так, бум!", "Соціальна мережа", "Не відпускай мене" та інших.

Також не пропустіть подробиці про психічне здоров'я Ембер Херд.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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